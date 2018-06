Aus, aus, aus, das Turnier ist aus! Für die deutsche Mannschaft geht's nach Hause und das Internet freut sich. Unsere Social-Media-Schau.

Nein! Es ist tatsächlich passiert: Deutschland verliert sein Endspiel mit 0:2 gegen Südkorea und muss die Heimreise antreten. Zum allerersten Mal in der WM-Historie bereits nach der Gruppenphase. Das schmerzt.

Nachdem die Tränen getrocknet sind und der Schland-Merch im Dachboden verstaut ist, hat das Internet alle Hände voll zu tun. Zum Beispiel unter den Hashtags #KORGER oder #WM2018. Unsere Social-Media Rückschau zur #Schlandschande.

Es war ein schleichender Tod.

Und sogar Béla Réthy hatte – ausnahmsweise – einen guten Spruch auf Lager:

Deutschland hatte auch Chancen. Die aber von „einem wahren Gott“ pariert wurden:

The South Korea goalkeeper – "also known as the Mexican Saviour or the one true god" pic.twitter.com/wK7ZAPaVoJ

Kurz vor Schluss kam übrigens Mario Gomez ins Spiel. Doch ob er überhaupt taktische Anweisungen erhalten hat, ist nicht bekannt. Das würde immerhin seine desolate Form erklären:

Kurzgesagt: Es lief nicht. Auf Twitter widmete man sich daher lieber den wirklich wichtigen Fragen dieses Spiels:

Schlusspfiff. Aus und vorbei. Was wohl passiert wäre, wenn Löw statt Gomez doch lieber Wagner mitgenommen hätte? Jetzt hat er eine weiße Weste.

War es also Löws Schuld? Nein, der Sportminister hätte doch aushelfen können:

Und ganz zum Schluss, wie immer, darf Gary Lineker nicht fehlen:

Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans no longer always win. Previous version is confined to history.