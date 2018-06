Was fehlt …

… Barfuss-Clubs

Joan Baez ist, wie es sich für eine Vorreiterin der Antikriegsbewegung in den 60er Jahren gehört, gerne barfuss unterwegs. Das war die legendäre US-Folksängerin allerdings nicht, als sie am Donnerstagabend nach einem Konzert in Paris noch in einen noblen Nachtclub gehen wollte. Doch an der Tür wurde sie abgewiesen. „Wegen meiner Schuhe“, schrieb die 77-Jährige auf Twitter. „Dabei habe ich ausnahmsweise einmal Schuhe getragen!“ Ein Frevel, der deutlich zeigt: Die Welt braucht mehr Barfuss-Clubs. In denen Getränke in Bambusbechern statt im Glas serviert werden, damit man nicht auf Scherben tritt. In dem Sand liegt, oh, oder schöner Teppich. Und in dem kein Dresscode herrscht, denn der ist sowieso oberflächlicher Blödsinn. (afp/taz)