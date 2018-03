Wahl Am 7. März wählen die 7,5 Millionen Einwohner von Sierra Leone ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten. Amtsinhaber Ernest Bai Koroma kann nach zwei fünfjährigen Amts­zeiten nicht mehr antreten. Für seine Partei APC (All People’s Congress) tritt Samura Kamara an, zuvor Finanz- und Außenminister. Für die größte Oppositionspartei SLPP (Sierra Leone People’s Party) kandidiert Exsoldat Julius Maada Bio, 1996 kurz Militärherrscher.

Armut Das Land ist bitterarm. Krieg forderte 1991–2002 120.000 Tote. 2014/15 starben 3.000 Menschen an Ebola. 2017 starben in der Hauptstadt Freetown 1.141 Menschen nach Erdrutschen.

Rohstoffreichtum Sierra Leones Diamanten hielten den Bürgerkrieg am Leben. Heute werfen Kritiker der APC-Regierung Ausverkauf vor. Chinesische Firmen haben bis zu 10 Milliarden US-Dollar für den Ausbau der Eisenbahn von den Eisenerzminen von Tonkolili an einen neuen Hafen mit Sonderwirtschaftszone am Meer in Aussicht gestellt.