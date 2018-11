Die Welt: Jährlich werden nach Angaben der Organisation "SOS-Kinderdörfer" 15 Millionen Kinder zwangsverheiratet. 80 Prozent davon sind Mädchen. In Afrika südlich der Sahara und in Asien sind die Zahlen besonders hoch.

Die Lage in Deutschland: Kinderehen gibt es aber auch in Deutschland, weil verheiratete Minderjährige eingewandert sind. 2016 lag die Anzahl noch bei rund 1.500, heute sind es noch wenige hundert. Die meisten kommen aus Syrien, Bulgarien und Griechenland. Ein Gesetz von 2017 besagt: Ehen von Menschen unter 16 Jahren sind automatisch unwirksam. Wenn einer der Partner zum Zeitpunkt der Eheschließung zwischen 16 und 18 Jahren alt war, soll ein Gericht entscheiden, ob die Ehe aufgehoben wird.

Die Rekordhalter: In Niger sind Dreiviertel der unter 18-Jährigen verheiratet. In der Zentralafrikanischen Republik sind es 68 Prozent, im Tschad 67 Prozent und Bangladesch 59 Prozent. In Indien ist die Quote in den letzten zehn Jahren stark gesunken: von fast 50 auf 27 Prozent.

Die Gefahr: Viele der verheiratete Mädchen werden Opfer häuslicher Gewalt und sexueller Übergriffe. Menschenrechtsorganisationen warnen, dass die Betroffenen häufig schwanger werden, bevor der Körper ausgereift ist. Dies kann zu – teils lebensgefährlichen – Komplikationen führen. (hag)