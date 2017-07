taz-Liveblog zum G-20-Gipfel in Hamburg

Yes, we camp?!

Ein Protestcamp gegen den G-20-Gipfel in Hamburg steht, den Aufbau eines antikapitalistischen Camps verhindert weiterhin die Polizei. Alle News im Überblick.

Hier hält die taz Sie aus Hamburg auf dem Laufenden. Alle Texte zum G-20-Gipfel finden Sie unter taz.de/G20

Antikapitalisten wollen erneut klagen

15.20 Uhr, Entenwerder: Drei Stunden lang hat die Polizei den Aufbau des antikapitalistischen Camps auf der Elbinsel Entenwerder unterbunden – obwohl in der Nacht zuvor das Verwaltungsgericht dieses Camp erlaubt hatte. Nun hat die Versammlungsbehörde einen Kompromissvorschlag unterbreitet. Das Camp wird nach Angaben der Anmelder zwar erlaubt, aber nur unter strengen Auflagen: Kleinere Fläche, keine Schlafzelte, keine Küche, keine Toiletten. Dieses Angebot wollen die Antikapitalisten nicht annehmen und kündigen an, erneut vor Gericht zu ziehen. Zuvor hatte der Streit um das Camp sogar schon das Bundesverfassungsgericht beschäftigt. „Mal schauen, ob die Gerichte sich weiterhin auf der Nase rumtanzen lassen“, sagte ein Camp-Sprecher zur taz. Die Aktivisten wollen ihre Kundgebung vor der Elbinsel fortsetzen, bis sie „wie angemeldet“ ihr Camp aufbauen dürfen. (taz)

Wir sagen danke, aber ohne uns! Wir bleiben auf der Straße bis wir unsere Fläche wie angemeldet beziehen können! #nog20 #Antikap_Camp — Antikap. Protestcamp (@Antikap_Camp) 2. Juli 2017

Camp-Aufbau in Lurup läuft – trotz „Schikane“

14.30 Uhr, Lurup: Während die Organisatoren des antikapitalistischen Camps im Elbpark Entenwerder noch immer von der Polizei am Campen gehindert werden, läuft der Aufbau des zweiten Protestcamps im Stadtteil Lurup bereits seit gestern. Inzwischen steht das große Zirkuszelt, in dem Konzerte stattfinden und die Protestler schlafen können, so wie ein Sanitätszelt. Davon abgesehen ist die Wiese am Rande des Altonaer Stadtparks noch frei. Vereinzelt laufen Männer und Frauen vom Hauptzelt zu den am Waldrand geparkten Wohnwagen. „Später gibt es Fleisch“, ruft ein junger Mann im vorbeigehen einer Gruppe zu. Gekocht werden darf eigentlich nicht, erzählt einer der Camper, der gerne Karlsson genannt werden möchte. „Gestern haben die Polizisten in unseren Kaffeetopf geschaut – sie dachten, wir kochen“, lacht er.

Dass das Camp in Lurup überhaupt stattfinden darf, ist mit einer ganzen Reihe teils absurd anmutender Auflagen verbunden: so dürfen die Protestler zwar theoretisch auf dem Platz übernachten, Feldbetten dürfen sie aber nicht mitbringen. Die ständigen Kontrollen der Polizisten bezeichnet der Camper als reine Schikane: „Die lassen doch bloß ihre Muskeln spielen“. Zwischen 3.000 und 5.000 Camper haben sich angemeldet – die Ersten wollen am Sonntag anreisen. Hinter diesem Camp stehen diverse Organisationen wie Attac oder die DGB Jugend. (taz)

Elbpark weiterhin abgesperrt

13:45 Uhr, Elbpark Entenwerder: Die Polizei verhindert weiterhin, dass AktivistInnen im Elbpark Entenwerder ein antikapitalistisches Camp aufbauen. „Unser Anwalt spricht inzwischen von einem offenen Putsch der Polizei gegen die Justiz“, sagt Franco von der Vorbereitungsgruppe des Camps gegenüber der taz. Denn in der Nacht hatte das Verwaltungsgericht das Camp eigentlich erlaubt. Die Aktivisten haben nun auf der Straße am Eingang zwei große und mehrere kleine Zelte aufgeschlagen. Sie haben eine spontane Kundgebung gegen das Verbot angemeldet und die Musik läuft bereits, meldet unser Korrespondent. Bis auf ein paar kleinere Rangeleien bleibe es aber bisher ruhig. (taz)

Land-Demo trifft Wasser-Demo

13:25 Uhr, Ballindamm: Nachdem der Regen nachgelassen hat, ist die Zahl der Teilnehmer bei der „Protestwelle“ deutlich angestiegen. Auf mehr als 10.000 Menschen schätzt unser Korrespondent die Menge – die Polizei spricht von 7800 Menschen, die Organisatoren von 18.000. Bis zu 200 weitere protestieren auf laut Polizei 120 Booten in der Alster. Es sind vor allem viele Kanus und Kayaks dabei, aber auch Flöße und Gummiboote. Diese Teilnehmer hatten sich am Schwanenwik auf der Außenalster getroffen, einige waren von weiter her gekommen. Die Stimmung ist inzwischen ganz gut, meldet unsere Korrespondentin. Doch insgesamt werden die Erwartungen der Veranstalter längst nicht erfüllt: Angemeldet waren eigentlich 200 Boote. Der Start der Protestwelle ist komplett ins Wasser gefallen und auch jetzt regnet es immer mal wieder. Am Ballindamm haben sich beide Gruppen getroffen. (taz)

Polizei verhindert Campaufbau – trotz Gerichtsurteil

12:45 Uhr, Elbpark Entenwerder: In der Nacht zu Sonntag hat das Hamburger Verwaltungsgericht entschieden: Das antikapitalistische Camp darf nach langem Rechtsstreit mit der Stadt Hamburg nun doch aufgebaut werden. AktivistInnen mobilisierten daher für 12 Uhr zum Aufbau im Elbpark Entenwerder. Vor Ort werden die Leute jedoch trotz des Urteils nicht auf das Gelände gelassen, meldet unser Korrespondent. Die Polizei wolle eine Verbotsverfügung verhängen.

Die Versammlungsbehörde prüfe aktuell, ob der Ort überhaupt für ein solches Camp geeignet sei, sagt die Polizeipressestelle auf taz-Nachfrage. Und wenn ja, unter welchen Auflagen. Solange kein Ergebnis vorliege, könne der Aufbau auch nicht beginnen. Ursprünglich sollte das Camp im Stadtpark aufgebaut werden, das hatte die Polizei allerdings untersagt. (taz)

Seit 12 Uhr soll im Elbpark Entenwerder das Protestcamp aufgebaut werden. Die Polizei sperrt trotz Genehmigung die Zugänge #nog20 #yeswecamp pic.twitter.com/3IN9fUtIN5 — FC⚡MC info (@fcmc_info) July 2, 2017

Greenpeace-Aktivisten demonstrieren für mehr Klimaschutz

Vormittags im Hafen: Vor einem Kohlefrachter im Hamburger Hafen haben heute Vormittag Greenpeace-Aktivisten demonstriert. Sie fordern saubere Energieversorgung ohne Kohle. „Ohne Deutschlands Kohleproblem anzugehen, bleibt die Kanzlerin in jeder Klimadiskussion unglaubwürdig“, sagt Greenpeace-Energieexperte Andree Böhling.

Nach Angaben der Umweltorganisation waren rund 100 AktivistInnen aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und anderen europäischen Ländern an der Aktion beteiligt. In zwei Meter großen Lettern schrieben sie „End Coal“ an die Bordwand eines Steinkohle-Schiffes. Außerdem hielten sie Banner mit der Aufschrift „Merkel’s Dirty Secret: Coal“ hoch. Am Anlegeplatz des Schiffs demonstrieren Schwimmer und Aktivisten in Kajaks. Von der Polizei heißt es, die Aktion sei friedlich verlaufen. (taz)

Weniger Teilnehmer als erwartet bei der Protestwelle

12.10 Uhr, Innenstadt: Unser Korrespondent meldet „mehrere Tausend“ Teilnehmer, die sich bei Regen zur Protestwelle auf dem Hamburger Rathausmarkt versammelt haben. Erwartet worden waren Zehntausende. Entsprechend enttäuscht seien die Organisatoren, die aber auf weiteren Zulauf hofften. Die Stimmung vor der Bühne: kämpferisch! Als der SPD-Bundestagsabgeordnete Niels Annen in einer Rede das Freihandelsabkommen CETA verteidigte, buhte ihn das Publikum aus. Moderator Roman Huber vom Verein „Mehr Demokratie“ rief zu friedlichen Protesten auf: „Der Zweck heiligt nie die Mittel“, sagte er. (taz)

Protestwelle beginnt gleich

11.20 Uhr, Alster: Die Gegner der G20-Politik starten am Sonntag mit einer „Protestwelle“ in ihre erste große Demonstration zum Treffen der führenden Staats- und Regierungschefs in Hamburg. Der Marsch durch die Innenstadt beginne um 11.30 Uhr auf dem Rathausmarkt, wo um 15.00 Uhr auch die Abschlusskundgebung geplant sei. Parallel dazu seien rund 200 Kanus, Kajaks, Ruderboote und selbstgezimmerte Flöße auf der Binnenalster unterwegs, teilten die Veranstalter mit. Bei der Demonstration kämen zudem jene vor rund zwei Wochen in 44 Städten gemalten Schilder und Transparente mit Slogans und Botschaften in mehreren Sprachen zum Einsatz. Sie sollen zusammen „ein Meer aus Bannern“ ergeben. (dpa)

Zehntausende Teilnehmer erwartet

11.10 Uhr, Hamburg: Zu dem „familienfreundlichen Protesttag“ erwarten die Organisatoren nach eigenen Angaben Zehntausende Teilnehmer. Dem Bündnis der G20 Protestwelle gehören Umwelt-, Landwirtschafts- und Verbraucherschutzorganisationen, Gewerkschaften, Bürgerrechts- und kirchliche Organisationen an. Organisiert wird der Protest unter anderem von den Umweltorganisationen Greenpeace und BUND, von Campact, vom DGB Nord und vom Verein Mehr Demokratie. Ihnen gemein ist, dass sie nicht gegen das Treffen der G20 am 7. und 8. Juli an sich sind, wohl aber gegen deren Politik. Insgesamt sind bis zum Abschluss des Gipfels rund 30 Demonstrationen angekündigt. (dpa)

Wir berichten heute von den Vorbereitungen und den ersten großen Protestaktionen gegen den G20-Gipfel in Hamburg.

Am Sonntag für uns auf der Straße sind die taz-ReporterInnen Patricia Hecht, Malte Kreutzfeldt, Martin Kaul, Kai von Appen und Muriel Kalisch.

In der Hamburger Zentrale kümmert sich Benjamin Laufer um den Newsblog.