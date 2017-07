taz-Liveblog zum G20-Gipfel in Hamburg

Himmel oder Hölle

Die Nacht in Hamburg verlief weitestgehend friedlich. Im Porsche Zentrum brannten am Donnerstagmorgen Autos. Der Protestzug erreicht Hamburg.

13:24, Hamburg: Für alle, die noch mehr taz wollen: Die Kolleg*innen, die gerade nicht an den Seiten für die morgige Zeitung arbeiten, sind in der Stadt unterwegs und zwitschern fleißig.

Eine Twitterreportage des Kollegen Gereon Asmuth.

Straßen rund um Messehallen #Hamburg sind weiträumig für Autos gesperrt. Drumherum Stau. Zu Fuß und mit Rad kommt man durch. #g20 #nog20 pic.twitter.com/LB3VAf37j6 — Gereon Asmuth (@gereonas) 6. Juli 2017

13:11, Hamburg: Das Protestcamp im Volkspark in Hamburg-Altona möchte wachsen. Noch vor Beginn des Gipfeltreffens soll die Obergrenze für die Zahl der Zelte aufgehoben werden. Ein entsprechender Antrag sei bei der Polizei am Donnerstagvormittag eingereicht worden, erklärte Versammlungsleiter Carsten Orth. Die Polizei bestätigte das. Am Mittwochabend waren 300 Zelte für jeweils maximal drei Personen genehmigt worden sowie zwei Zirkuszelte und 23 Veranstaltungs- oder Versorgungszelte. 3000 bis 7000 Menschen würden im Camp erwartet, sagte Orth. Am Donnerstagvormittag waren es seinen Angaben zufolge bereits 1500 bis 2000 Menschen. Die Polizei sprach von 750. (dpa)

#yeswecamp am Millerntor

12:49, Hamburg: Seit 12 Uhr läuft die Vergabe der 200 Schlafplätze, die der FC St. Pauli in ihrem Stadion am Millerntor für Gipfelgegner*innen bereitstellt. Die Vergabe wird gemeinsam mit den Organisator*innen des mittlerweile abgebauten, da von den Behörden verhinderten Camps in Entenwerder geregelt. (taz)

Sie kommen!

12:44, Hamburg: Seit mehr als einer Stunde ist die Stresemannstraße gesperrt. Dagegen erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der taz, dass es keine dauerhaften Sperrungen in der Innenstadt gebe, allerdings sogenannte „Transferkorridore“. Die Korridore würden geschaffen, um die ankommenden Staatsgäste zu ihren Unterkünften und den Veranstaltungsorten zu schleusen. Welche der Gäste im Augneblick ankommen, will der Polizeisprecher nicht verraten. Die taz weiß aber, dass der chinesische Staatspräsident Xi vor einer knappen halben Stunde in Hamburg gelandet ist. (taz)

Offener Brief an Innensenator

12:18, Berlin/ Hamburg: Als Mitinitiatorin des Bündnisses „Grundrechte verteidigen“ wandte sich die Bürgerrechtsorganisation Humanistische Union mit einem Offenen Brief an den Innensenator der Stadt Hamburg sowie den verantwortlichen Polizeieinsatzleiter. Ihre Forderung: Nach den überzogenen und teilweise rechtswidrigen Polizeieinsätzen solle die Versammlungsfreiheit gewährleistet, die gerichtlichen Entscheidungen geachtet und mit Protestierenden und ihren Anwält*innen rechtsstaatlich und fair umgegangen werden. Anja Heinrich vom Bundesvorstand der HU erklärte: „Es ist Sinn und Zweck der Versammlungsfreiheit, dass Protest sicht- und hörbar werden kann – auch wenn es um hochrangigen Besuch geht. Bisher haben die Hamburger Innenbehörde und die Polizei leider kein Vorbild einer demokratisch offenen und rechtsstaatlich agierenden Behörde abgegeben.“ (taz)

Berliner Bus zurückgeschickt

12 Uhr, irgendwo zwischen Berlin/Hamburg: Ein Bus, der eine Gruppe von Berliner Protestlern nach Hamburg bringen sollte, soll von der Polizei zurück in die Hauptstadt geschickt worden sein. Einer der Mitfahrer informierte die Redaktion der taz, dass die Polizei dies mit einer Einstufung der Businsassen als „Gefährder“ begründete.

Endlich durchatmen!

11.45 Uhr, Stresemannstraße: Aus unerfindlichen Gründen fährt seit einer Stunde auf der Stresemannstraße stadteinwärts kein Auto mehr. Nur noch Fahrräder radeln fröhlich auf der leeren Hauptstraße. Die taz-Redaktion freut es sehr, sich unverhofft in einer verkehrsberuhigten Zone wiederzufinden und reißt alle Fenster auf.

Alternativgipfel geht in die zweite Runde

11.30 Uhr, Kampnagel: Auch am Donnerstag werden auf dem Gegengipfel auf Kampnagel wieder alternative Lösungsmöglichkeiten zur Bearbeitung globaler Probleme diskutiert. Internationale Referenten sprechen unter anderem über Globale Sicherheit, Geschlechtergerechtigkeit und die Neue Rechte. Das ganze Programm für den Donnerstag finden Sie hier.

Himmlische Vorboten

11 Uhr, Hamburg: Der G20-Gipfel wird die Welt zweifelsohne ins Unglück stürzen. Das sagt Christine Keidel-Joura, von der Astrologieschule Bremen voraus. Die Sterne für den Gipfel stünden „mies“, warnt die Zukunftsforscherin. Denn beim Blick in den Himmel hat sie eine „ziemlich deftige Konstellationen von Sonne, Pluto und Mars: Ein kosmisches Spannungsfeld, das uns in der Astrologie immer dann begegnet, wenn es richtig böse wird.“ Eine Konstellation über die auch bekannte Psychopathen wie Josef Fritzl, Armin Meiwes, Anders Breivik verfügen würden. Protest helfe da leider gar nichts, der bringe unter den gegebene Bedingungen nur noch mehr Ärger. Zum Glück glaubt der taz-G20-Liveblog kein Wort von so einem mystischen Unsinn und vertraut stattdessen voll und ganz auf die Weisheit der Weltenlenker und die Power der Protestierenden. Viel seriöser: der Wetterbericht: heute demonstrativ sonnig, morgen eher wieder so hamburgisch pieselig. (taz)

Yes, we camp! Der FC St. Pauli bietet 200 Schlafplätze für DemonstrantInnen in der Haupttribüne des #Millerntor-Stadions #fcsp #G20HAM 1/5 pic.twitter.com/d8GeH8wrOL — FC St. Pauli (@fcstpauli) 6. Juli 2017

Hurra! Die Sonderzug-Camper sind da

10.46 Uhr, Lurup: Die Reisenden aus dem Sonderzug treffen auf dem Campgelände ein und werden lautstark begrüßt. Die Polizei hat die Demonstration mit rund 15 Wannen begleitet, beim Betreten des Camps gibt es aber keine Probleme. Jetzt fangen die Leute an, ihre Zelte aufzubauen – insgesamt werden es danach wohl mehr als die offiziell erlaubten 300 sein. (taz)

Klimaschutz-Index veröffentlicht

10.30 Uhr, Hamburg/Bonn: Die G20 insgesamt ist noch deutlich von einem verantwortungsvollen Kurs beim Klimaschutz entfernt – das ergab der von Germanwatch und dem New Climate Institute erstellte Klimaschutz-Index. Einen Tag vor Beginn des Gipfels in Hamburg stellen sie den G20-Staaten in diesem Ranking ein höchst unterschiedliches Zeugnis aus. „Unser Klimaschutz-Index zeigt: Mit einer verantwortungslosen Klimapolitik à la Trump kann man zwar Klimaschutz punktuell verlangsamen und erschweren – aber aufhalten lässt er sich nicht.“ Schon allein aus wirtschaftlichen Gründen werde der Siegeszug der erneuerbaren Energien weitergehen, erklärt Jan Burck, einer der Hauptautoren des Index, „denn die lohnen sich.“

Bisher zeige der Index jedoch auch deutlich, das keines der G20-Länder beim Klimaschutz so weit gehe, dass sein Beitrag für eine Begrenzung der Erderwärmung auf unter 2 Grad reichen würden. Als ermutigend bewerten die Autoren des Index jedoch die Entwicklungen in einigen großen Schwellenländern – darunter Brasilien und Indien. (taz)

St. Pauli zeigt sich solidarisch

10.00 Uhr, Hamburg: Der Fußballclub St. Pauli hat ein Herz für Demonstranten – und bietet 200 Schlafplätze auf der Tribüne an. (taz)

taz-Kaul zeigt: Der Sonderzug gegen den #G20 kommt in Hamburg an https://t.co/vxJhS5zjib — Martin Kaul (@martinkaul) 6. Juli 2017

Ab ins Camp!

9.40 Uhr, Hamburg: Die Mitfahrer unseres Korrespondenten aus dem Protestzug haben den Hauptbahnhof alle verlassen können. Die Polizei habe die Angereisten zunächst durchsuchen wollen, ließ sie aber dann doch ohne Personenkontrollen passieren. Inzwischen sind die Protest-Touristen, begleitet von der Polizei, mit der S-Bahn unterwegs in Richtung des Camps in Altona. (taz)

Schlafen als Politikum

9.30 Uhr, Hamburg: Seit Mittwochabend darf im Altonaer Volkspark offiziell gecampt werden. 300 Zelte wurden den Protestlern zugestanden. Doch auch an vielen anderen Orten in der Stadt entstanden Übernachtungsmöglichkeiten für die angereisten Protestler. Warum Schlafen in Hamburg vor dem G20-Gipfel nach wie vor politisch ist, lesen Sie hier. (taz)

Protestzug erreicht Hamburg

8.30 Uhr, Hamburg: Unser Korrespondent ist soeben mit dem Hamburger Protestzug in den Hamburger Hauptbahnhof eingefahren. Damit war der Zug insgesamt 14 Stunden von Basel nach Hamburg unterwegs. (taz)

Guten Morgen und willkommen in der Hölle

Donnerstag, 6.7., 8.15 Uhr, Hamburg: Auf dem Gelände des Porschezentrums in Hamburg-Eidelstedt sind heute morgen acht Fahrzeuge größtenteils ausgebrannt. Die Polizei wurde um kurz vor vier Uhr auf den Brand hingewiesen. Am Donnerstagmorgen habe man Brandbeschleuniger gefunden und gehe von Brandstiftung aus, sagte ein Sprecher. Heute soll die „Welcome to hell“-Demonstration stattfinden, bei der gemeinhin vom größten Gewaltpotenzial von Seiten linksautonomer Demonstranten ausgegangen wird.

Ansonsten ist Nacht zum Donnerstag in Hamburg weitgehend friedlich verlaufen. Nur im Umfeld zweier größerer Demonstrationen habe es vereinzelt Flaschenwürfe gegen Polizisten gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Sechs Menschen seien vorläufig festgenommen worden. Tausende Menschen hatten am Mittwochabend bei „Lieber tanz ich als G20“ friedlich gegen den Gipfel demonstriert. (taz/dpa)

Eine Übersicht über die Ereignisse der vergangenen Tage und unseren Newsblog von Anfang der Woche finden Sie hier.

***

Gute Nacht!

Mittwoch, 5.7., 23.45, Hamburg: Die Überbleibsel der „Lieber tanz ich als G20“-Demonstrationen haben sich inzwischen aufgelöst. Die meisten Hamburger gehen, froh über den friedlichen Ausgang des heutigen Abends, ins Bett. Ein Gefühl bleibt nach der Demonstration – diese Stadt ist so leicht nicht unterzukriegen. In diesem Sinne: gute Nacht!

Sonderzug jetzt mit drei Stunden Verspätung

23.05 Uhr Heidelberg: Der Protestzug von Basel nach Hamburg hat mittlerweile Heidelberg erreicht. Unser Korrespondent an Bord teilt mit: bisher 200 Minuten Verspätung. Er ist also fast pünktlich. Am Gleis stehen 2 freundliche Polizisten, gucken sich alles an. „Hier ist alles friedlich, da müssen wir niemanden durchsuchen. (taz)

Beginner beginnen neue Demo

23.00 Uhr, Hamburg: Eine weitere Demonstration unter dem Motto „Empört euch, engagiert euch“ beginnt gerade an der Laeiszhalle am Johannes-Brahms-Platz. Auf einem mitfahrenden Lastwagen spielt die Hamburger Hiphop-Band „Beginner“. Hinter dem Leittransparent laufen der Sänger Konstantin Wecker, der Kabarettist Urban Pirol und andere Prominente, die zuvor in der Halle bei einer Sonderausgabe des Literaturfestivals „Lesen ohne Atomstrom – Die erneuerbaren Lesetage“ gelesen hatten und dabei „alle Bürger auf(gefordert hatten), ihre Stadt nicht den G20 zu überlassen“. (taz)

Campen in Altona erlaubt

22.35, Lurup: 300 Zelte wurden den Campern in Altona und Entenwerder nun erlaubt. Zuvor hatte es „telefonische Kooperationsgespräche“ zwischen den Anmeldern des Altonaer Protestcamps und deren Rechtsanwältin, Frau Ulrike Donat, mit den Vertretern des Bezirksamts Altona sowie der Versammlungsbehörde gegeben. Während Entenwerder abwinkte und sich stattdessen über die überall in der Stadt entstehenden Kleincamps freut, wächst die Anzahl der Zelte im Camp am Rande des Altonaer Stadtparks stetig.

Die Vereinbarung sei bereits um 19.30 Uhr am Mittwochabend getroffen worden, sagte Rechtsanwältin Donat. Die Polizeibeamten im Altonaer Stadtpark erhielten diese Information jedoch erst gegen 21.00 Uhr. Danach erlaubten sie den Protestlern, ihre Zelte mit auf das Gelände zu bringen. Dabei wurden Strichlisten geführt, um die Zahl 300 nicht zu überschreiten. Ursprünglich sollen 1000 Zelte von den Veranstaltern beantragt worden sein. (dpa/taz)

Polizei stoppt Demonstration

22.15, Gänsemarkt: Um 22 Uhr endete die Demo offiziell, doch die Feiernden zogen weiter. Am Gänsemarkt wurden sie von der Polizei gestoppt, berichtet unsere Korrespondentin. Die Polizisten lassen die Demonstranten nicht in Richtung Innenstadt. Manche skandierten daraufhin „Ganz Hamburg hasst die Polizei!“ – abgesehen davon, sei die Situation jedoch friedlich.

Mittlerweile hat die Polizei nochmal nachgezählt und kommt nun auf 11.000 Teilnehmer. Auch die Veranstalter haben nochmal nachgelegt und reden nun von 25.000 Mittänzern. (taz)

Party, Party

22.00 Uhr, Hamburg-Schanzenviertel: Völlig ausgelassen tanzen tausende an der Roten Flora vorbei. Es regnet Konfetti, die Bässe wummern bei der Nachttanzdemo „G20 Wegbassen“. In den Fenster stehen Anwohner und fotografieren die bunte Truppe. „Und morgen um 19 Uhr startet die 'Welcome to Hell'_Demo“, ruft ein Mann von einem Lautsrpecherwagen. „Kommt zahlreich“. Dann könnte es etwas unbunter zugehen. Heute abend stehen zwi Räumpanzer in Sichtweite der Demo in der Stresemannstraße. Dahinter tröpfeln zwei Wasserwerfer – bis auf weiteres arbeitslos. (taz)

Sonderzug erreicht Stuttgart

21.45, Stuttgart: Der Sonderzug, der G20-Protestler aus ganz Deutschland nach Hamburg bringen soll, hat soeben Stuttgart erreicht, berichtet unser Korrespondent. Etwa 150-200 Mitfahrer sollen hier einsteigen – diese hört man im Hintergrund bereits jubeln, als der Zug einrollt. Mit vierstündiger Verspätung und 160 Personen an Bord ist er Basel losgefahren – gegen 33 Mitfahrer wurde ein Einreiseverbot ausgesprochen, erzählte eine Bahnhelferin unserem Korrespondenten. Angeblich sei bei einer Intensivprüfung eine Gasmaske gefunden worden. (taz)

Lesen gegen G20

21.40 Uhr, Hamburg: Künstler und Aktivisten wie Auma Obama, Konstantin Wecker, Günter Wallraff, Mathieu Carrière und Samy Deluxe haben kurz vor dem G20-Gipfel in Hamburg eine klare Botschaft an Donald Trump und Co. gesendet. Bei einer Sonderausgabe des Literaturfestivals „Lesen ohne Atomstrom – Die erneuerbaren Lesetage“ lasen sie am Mittwochabend im kleinen Saal der Laeiszhalle aus den Werken „Empört Euch!“ und „Engagiert Euch!“ von Stéphane Hessel – einem der Autoren der UN-Menschenrechtserklärung. „Wir rufen alle Bürger auf, ihre Stadt nicht den G20 zu überlassen – sondern sich an den vielfältigen Protesten zu beteiligen“, sagte Organisator Frank Otto vom veranstaltenden Verein Kultur für alle. (dpa)

Inhalte – ein letztes Mal für heute

21.30, Kampnagel: Während die meisten der Kollegen – ganz uneigennützig – von der Nachttanzdemo berichten, kommt unser Korrespondent Malte Kreutzfeldt gerade vom Alternativgipfel auf Kampnagel. Dort übte die ugandische Aktivistin Jane Nalunga heute scharfe Kritik an der europäischen Handelspolitik mit Afrika: Durch die Partnerschaftsabkommen sei die Textilindustrie ebenso wie die Tomatenproduktion kollabiert und mit Zöllen fehle eine wichtige Einnahmequelle. Die Teilnahme von Südafrika am G20-Gipfel hält sie nicht für hilfreich: „Südafrika verfolgt seine eigenen subimperialistischen Interessen. Die südafrikanische Regierung repräsentiert keinesfalls ganz Afrika“. (taz)

Ansichtssache

21.00, Sternschanze: Die Demo ist in vollem Gange und zieht inzwischen, gut hörbar in unserer Redaktion, an der Sternschanze vorbei. Die Anzahl der Teilnehmer ist weiterhin Ansichtssache: Die Polizei hat die Anzahl inzwischen immerhin auf 7.000 Teilnehmer hochgestuft – das kommt aber immer noch nicht an die von unseren Korrespondenten geschätzten 10.000 Raver heran. Die Veranstalter sind noch etwas optimistischer und sprechen von 20.000 Teilnehmern.

Entlang der Route haben die Anwohner ihre Läden bereits vor der Demonstration gesichert. Auch der Werkzeugladen Schüllenbach, an dem die Demo vorbeizieht, hat sich gut präpariert – auch für die nächsten Tage. Sein Ladengeschäft ist mit Doppelmatten-Zäunen geschützt. Er führe sie selbst im Sortiment, sagt der Inhaber. Die aufwendige Konstruktion habe ihn schon ein paar Euro gekostet. Es sei ärgerlich für ihn, vor allem, weil er alles am Sonntag wieder abbauen müsse, sagt er. (taz)

Sprechchöre an der Davidwache

20.10 Uhr, Reeperbahn: Nicht alles ist hier Party. Es gibt Sprechchöre gegen rassistische Kontrollen und Schilder gegen Trump, „you Petty Pick“. Die Davidwache ist indes von einer doppelten Reihe Polizisten abgeschirmt – noch ohne Helm. Verstärkung steht in der Davidstrasse. Und ein paar Punker haben Metal aufgedreht, so laut, dass es sogar auf der Demo ankommt, zumindest wenn man nicht direkt neben einem der Lauti-Wagen steht. (taz)

Antikapitalisten suchen Schulterschluss mit der Kirche

#G20HAM17-Aufzug mit Tenor "Lieber tanz ich als G20": Entlang der Marschroute ist mit Sperrungen zu rechnen!

Karte 🔽https://t.co/YL2xfUYdqk pic.twitter.com/yLHYCrcnZB — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 5. Juli 2017

20.08 Uhr, Königstraße: Jetzt hat die Polizei den Salat: Nachdem sie ein Protestcamp auf öffentlichem Grund durch Schlafverbote faktisch unmöglich gemacht hat, entstehen nun immer mehr kleinere Camps auf privaten Flächen. So nun auch an der Königstraße: Etwa 40 Aktivisten des antikapitalistischen Camps in Entenwerder bauen dort seit etwa einer Stunde Zelte, Toiletten und eine Küche auf. Sie haben die Rasenfläche vor der St.-Trinitatis-Kirche besetzt. Sprecherin Lisa kündigt kündigt gegenüber der taz an: „Es wird noch weitere Hotspots geben!“ (taz)

Vom Pudel bis zu Reeperbahn

19.47 Uhr, Reeperbahn: Die Korrespondentenmeldungen von der Nachttanzdemo überschlagen sich: Während der eine Fotos von der Spitze am Anfang der Reeperbahn schickt, meldet der andere: „Das Ende der Demo ist jetzt auf Höhe Pudel-Club.“ Sie ist also sehr, sehr lang. „Man spricht bei uns in Fachkreisen inzwischen von etwa 5000 Leuten“, sagt ein Polizeisprecher zur taz. Wir denken, das sind noch mehr. Auf jeden Fall ist die Stimmung super: Die Leute Raven zur Mucke auf den Wagen mit Diskolichtern und Konfetti-Kanonen. Und in den Seitenstraßen auf St. Pauli sammeln sich weitere Leute und strömen zur Demo. Viele haben Bier und andere alkoholische Getränke dabei. Na dann Prost! (taz)

Raven gegen Grenzen, Gier und Langeweile

19.12 Uhr, Landungsbrücken: Für die Polizei zählt die heutige Nachttanzdemo zu denen mit Konfliktpotential. Dass die jungen Leute ihren Demo-Rave nicht tagsüber machen wollten, ließ Einsatzleiter Dudde misstrauisch werden (ja, wirklich). Doch das hält niemanden vom Feiern ab: Während die Polizei von 3100 Teilnehmern spricht, schätzen unsere Korrespondenten die Menge auf 10.000 Menschen. Also auf jeden Fall viele. Ganze zwölf LKW mit DJ-Teams darauf begleiten den Partyumzug, der „gegen Grenzen, Gier und gähnende Langeweile“ Stimmung machen will. Die Polizei fährt ebenfalls schweres Geschütz auf: In der Stresemannstraße warten schon Wasserwerfer und Räumpanzer auf den Demo-Rave. Direkt am Rave hält sie sich aber noch zurück. (taz)

Komparsen von der Bundeswehr

Jetzt jubeln sie: Der #Sonderzug von Aktivisten zum #G20 in Hamburg steht mit vier Stunden Verspätung in Basel zur Abfahrt bereit. #ZuG20 pic.twitter.com/9Kgc0CCWT7 — Martin Kaul (@martinkaul) 5. Juli 2017

18.45 Uhr, Hamburg: Auch die Bundeswehr ist rund um den G20-Gipfel unterwegs. Für die Streitkräfte ist das ein schwieriges Terrain, weil der Bundeswehr nur in strengen Ausnahmefällen im Innern eingesetzt werden darf. Ein paar Dutzend Soldaten des Landeskommandos Hamburg machten im Vorfeld des Gipfels bei einer Evakuierungsübung der Elbphilharmonie mit, in der am Freitagabend die Staats- und Regierungschefs zu Abend essen und einem Konzert beiwohnen. Wie taz-Recherchen ergaben sollten die Soldaten – in zivil – vor drei Wochen die Besucher mimen, die im Falle eines Anschlags aus dem Gebäude gebracht und dann mit einem Landungsboot der Marine auf die andere Hafenseite gebracht werden. Eine Komparsenrolle also. Ob Soldaten, die ja für Krisensituationen ausgebildet wurden, wirklich geeignet sind, um ein solches Szenario realistisch darzustellen? Was die Bundeswehr rund um G20 sonst so macht, warum es ein Uniformverbot gibt und wie auch die Polizei aufgerüstet hat, steht im Text von Sebastian Erb. (taz)

Der Sonderzug nach Hamburg rollt

18.17 Uhr, Basel: Eigentlich sollte es schon um 14.27 Uhr losgehen, doch die deutschen Behörden gaben dieses Mal nicht viel auf Pünktlichkeit. Erst mit fast vier Stunden Verspätung konnte der Protestzug aus Basel in Richtung Hamburg starten, weil die Bundespolizei die Reisenden aufhielt. Grenzkontrolle! Wer mitfahren wollte, musste seine Taschen durchsuchen lassen. Acht Menschen hinderte die Polizei nach einem Abgleich mit einer Datenbank an der Ausreise, berichtet unser Korrespondent Martin Kaul. Sie wurden zurückgelassen. (taz)

Ey, Tayyip: Free Deniz!

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan redet kurz vor dem G20-Gipfel noch mehr Blödsinn als sonst. In einem Gespräch mit der „Zeit“ kritisiert er, nicht vor seinen Landsleuten in Deutschland sprechen zu können. „Deutschland begeht Selbstmord“, wird Erdogan zitiert. Die Bundesregierung hatte Erdogan zuvor nachdrücklich davor gewarnt, entgegen ihrem Willen am Rande oder nach dem G20-Gipfel vor Anhängern öffentlich zu sprechen.

Erdogan kritisierte auch, dass sich die Bundesregierung für unseren Kollegen Deniz Yücel einsetzt, der seit Monaten in der Türkei inhaftiert ist. „Dass Frau Merkel überhaupt die Rettung eines Terrorverdächtigen auf die Tagesordnung bringt, war für mich auch sehr, sehr sonderbar“, sagte er. Auf die Frage, ob ein Journalist, der Terroristen oder auch nur einen vermeintlichen Terroristen interviewe, dadurch in seinen Augen zum Unterstützer werde, sagte der Präsident: „Sie leisten damit Beihilfe zur Propaganda der Terroristen. Das wird auch von den Anklageorganen überall auf der Welt so bewertet“. Hör zu, Tayyip: Wird es nicht! Lass Deniz raus! (Reuters, taz)

Keine Zelte trotz Erlaubnis

17.25 Uhr, Entenwerder: Sie dürften nun zwar Zelte aufstellen, wollen es aber nicht mehr: Nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (s.u.) raten die Organisatoren des antikapitalistischen Camps davon ab, auf die Elbinsel zu kommen. „Die Infrastruktur in Entenwerder ist abgebaut!“, schreiben sie bei Twitter. „Niemand braucht jetzt dort hinfahren.“ Gestern hatten die Antikapitalisten nach „Schikane“ durch die Polizei ihre Aktivitäten in die Innenstadt verlegt. (taz)

Zelt-Platz in Winterhude

17.11 Uhr, Kampnagel: Auch auf der Wiese der Kulturfabrik Kampnagel können Menschen nun Obdach finden. Das bestätigte Kampnagel-Sprecherin Mareike Holfeld nun der taz. „Wir laden nicht offiziell zum Übnachten ein. Aber wenn irgendjemand hinter der Kulturfabrik zeltet, muss er nicht damit rechnen, von dort vertrieben zu werden“. Auf Kampnagel in Hamburg-Winterhude findet noch bis morgen der Gegengipfel statt – mit 1.500 Teilnehmern. (taz)

Politischer Austausch auf Kampnagel

Der #Verfassungsschutz macht Namen öffentlich. Nicht nur die von #NoG20-Aktivisten, sondern auch von Journalisten, die im Veteiler stehen. pic.twitter.com/yL2UQOMiKf — Benjamin Laufer (@rakeeede) 5. Juli 2017

17.05 Uhr, Kampnagel: „Ich habe Zeit mitgebracht“, sagt Johanna Neutzling der taz beim Gegengipfel auf Kampnagel. Sie wolle nicht nur einen Überblick bekommen über politische Alternativen zur offiziellen Politik der G20, sagt die 23-Jährige, sondern sich auch mit anderen austauschen – und dafür sei der Gegengipfel genau der richtige Ort. Noch bis Donnerstag laufen insgesamt 11 Podiums­diskussionen und 75 ­Workshops, die Menschen aus 20 Ländern anbieten. Lesen Sie hier unseren Bericht vom ersten Tag des Alternativ-Gipfels. (taz)

Indiskreter Verfassungsschutz

16.50 Uhr, Hamburg: Beim Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz, so sollte man meinen, ist man mit dem Umgang mit sensiblen Daten vertraut. Am Mittwochmittag informierte der Geheimdienst die Öffentlichkeit über die Gewaltaffinität zweier Autonomer, die für Donnerstag die Demonstration „Welcome to Hell“ angemeldet hatten. War diese Indiskretion noch gewollt, war es die zweite wohl nicht: Die dazugehörige Pressemitteilung versendete der Verfassungsschutz mit offenem Verteiler. Alle Journalisten, die diese Mail bekamen, konnten einsehen, wen der Geheimdienst noch alles informiert. Mit vollem Namen und E-Mailadresse. Man könnte sagen: Anfängerfehler. Eine bitte an die Kollegen: Bitte schreddern Sie diese E-Mail direkt.

Schlappe für die Versammlungsbehörde

16.30 Uhr, Entenwerder: Jetzt also doch! Im Camp auf der Elbinsel Entenwerder dürfen bis zu 300 Schlafzelte sowie Waschgelegenheiten und eine Küche aufgebaut werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht entschieden, nachdem das Verwaltungsgericht das polizeiliche Zeltverbot vorgestern noch bestätigt hatte. Für das OVG stehen „auch Schlafzelte und versorgende Infrastruktureinrichtungen“ unter dem Schutz des Versammlungsrechts. Die Entscheidung ist peinlich für die Versammlungsbehörde. Die hat nämlich, so das Gericht, nicht überzeugend darlegen können, dass es aus dem Camp zu Straftaten kommen werde. Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Allerdings hatten die Aktivisten gestern die wenigen erlaubten Zelte wegen „Schikanen“ der Polizei wieder abgebaut. Für einen Kommentar zur aktuellen Gerichtsentscheidung waren die Organisatoren bislang nicht zu erreichen. Die Polizei sagte auf Nachfrage zur taz: „Wir werden uns eingehend mit dem Urteil damit beschäftigen und gegebenenfalls darauf reagieren.“ (taz)

Sonderzug verspätet sich

15.05 Uhr, Basel: Am Badischen Bahnhof sollte eigentlich vor einer halben Stunde der G20-Gegner-Sonderzug nach Hamburg starten. Doch die Abfahrt verzögert sich: Die Polizei ist ebenfalls am Bahnhof, jeder, der den Zug nehmen möchte, wird kontrolliert. (taz)

Eines kann nicht stimmen

14.55 Uhr, Hamburg: Der Anmelder der antikapitalistischen Demonstration „Welcome to Hell“, Andreas Blechschmidt, wirft der Polizei ein heimtückisches doppeltes Spiel vor, die Öffentlichkeit zu täuschen und den G20 Protest zu kriminalisieren. Einerseits gebe Hamburgs Polizeipräsident Ralf Meyer eine Pressekonferenz, in der er die autonomen Gruppen bezichtigt, mit einem Arsenal an Waffen am Donnerstagabend den Konflikt zu suchen, anderseits sei die Demonstration von 10.000 TeilnehmerInnen ohne jegliche Auflagen oder Gefahrenprognose von der Versammlungsbehörde Polizei bis nahe zum G20-Tagungsort in den Messehallen genehmigt worden. „Irgendeiner lügt doch“, konstatiert Blechschmidt gegenüber der taz. Für dränge sich daher die Vermutung auf, dass die Polizeiführung möglicherweise die Strategie verfolge, auf der Straße Fakten zu schaffen und die Demonstration mit Gewalt frühzeitig aufzulösen und zu zerschlagen. (taz)

Graue Herren und Damen

14.50 Uhr, Hamburg: Die 1000 Gestalten ziehen weiterhin durch die Stadt, begleitet von vielen Schaulustigen. Auf der Facebook-Seite des Künstlerkollektivs lässt sich die Aktion im Livestream verfolgen. (taz)

Video von gestern Nacht

14.45 Uhr, Hamburg: taz-Reporter Martin Kaul streamte gestern live vom Wasserwerfer-Einsatz am Pferdemarkt. Hier gibt es das Video jetzt zum Nachschauen: https://vimeo.com/224305530. (taz)

Platzverweis gefällig?

14.30 Uhr, Hamburg: Um einen Platzverweis für die Gipfeltage zu bekommen, muss man momentan offenbar nicht viel tun. So heißt es in der polizeilichen Mitteilung zu den Geschehnissen von Dienstagabend: „Um 22:37 Uhr wurde am Neuen Kamp vermutlich eine Bierflasche gegen die Seitenscheibe eines Funkstreifenwagens geworfen, wobei die Scheibe beschädigt wurde. Durch einen Zeugenhinweis konnte der mutmaßliche Täter, ein 44-jähriger Deutscher, kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Der 44-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen und erhielt ein Aufenthaltsverbot bis zum 09.07.2017 für den Bereich rund um die Messehallen.“ (Hervorherbungen: taz) (taz)

Der Gipfel gegen den Gipfel

14.05 Uhr, Kampnagel: In der „Kulturfabrik“ auf Kampnagel im Norden Hamburgs hat der „Gipfel für globale Solidarität“ begonnen. Schon bei der Eröffnung war der größte Veranstaltungssaal mit 850 Menschen komplett gefüllt, viele weitere fanden keinen Platz mehr. Im Eröffnungsvortrag übte die indische Globalisierungskritikerin Vandana Shiva scharfe Kritik an den G20-Staatschefs, stellte aber zugleich deren reale Macht in Frage. „In Wahrheit sind sie nur die Sherpas der Konzerne und den Milliardären, denen denen diese gehören“, sagte sie unter Anspielung darauf, dass normalerweise die Beamten, die den Gipfel vorbereiten, als „Sherpas“ bezeichnet werden. Shiva, die Trägerin des Alternativen Nobelpreises ist, kritisierte, dass internationale Konzerne in allen Bereichen lokale Produzenten verdrängen, etwa in der Landwirtschaft. Doch statt das „Gift-Kartell“ aus Agrar- und Chemiekonzernen zu regulieren, unterstütze die G20 dessen Vorgehen. Barbara Unmüßig von der grünnahen Heinrich-Böll-Stiftung betonte, dass auch die Bundesregierung zur „ökologischen, sozialen und demokratischen Krise“ beitrage: Etwa durch eine verlogene Klimapolitik, durch das Veto gegen einen Schuldenschnitt für Griechenland und durch Einschränkung des Demonstrationsrechts in Hamburg. „Repression erleben wir auch hier vor der Tür“, rief sie unter großem Beifall. Heute und morgen finden beim Alternativgipfel insgesamt 11 große Podiumsdiskussionen und 75 Workshops statt. Der Eintritt ist frei, Programm und Orte finden sich unter www.solidarity-summit.org. (taz)

Es war doch nur Regen

14 Uhr, Hamburg: Laut einer Pressemitteilung der Hamburger Polizei wurden während der Auseinandersetzungen in der letzten Nacht fünf Personen vorläufig festgenommen. Ein Beamter sowie eine „Unbeteiligte“ seien durch Flaschenwürfe leicht verletzt worden, drei weitere Beamte hätten ein Knalltrauma erlitten. Den vorübergehend Festgenommenen wurden zum Teil Platzverweise erteilt, ein 23-jähriger Österreicher, der eine Flasche geworfen haben soll, wurde in die Gefangenensammelstelle gebracht. In ihrer Mitteilung stellt die Polizei außerdem klar, die Wasserwerfer hätten „sogenannten Wasserregen“ gegen die Menschenmenge auf der Stresemannstraße eingesetzt. (taz)

Kirche lädt Camper nur vereinzelt ein

13.45 Uhr, Hamburg: Einige Kirchen lassen Menschen auf ihrem Grundstück übernachten. Bislang sind das die St. Pauli Kirche und die Johanniskirche an der Max-Brauer-Allee – zwei protestantische Kirchen. Stefan Döbler, Sprecher der Nordkirche erklärt: „Unserer Kenntnis nach ist es im Hamburger Stadtgebiet vereinzelt dazu gekommen, dass kirchliche Grundstücke von Protestierern besetzt wurden bzw. genutzt werden. In jedem einzelnen Fall muss darauf geachtet werden, dass die Situation nicht eskaliert. Von einer generellen Öffnung kirchlicher Grundstücke oder gar Einladung an G20-Camper kann keine Rede sein.“ Auch in der Katholischen Kirche ist das Übernachten während des G20-Gipfels Thema. Ein Sprecher des Erzbistums Hamburg sagte der taz: „ Jeder Pfarrer ist Hausherr seiner Kirche und auch des Grundstücks“. Er benötige keine Genehmigung des Erzbistums, sollte er sich dazu entscheiden, seine Kirche zu öffnen. „Bislang weiß ich noch von keine katholischen Kirche, aber das kann sich durchaus noch ändern“, sagte der Sprecher des Erzbistums Hamburg. (taz)

Es wird grau

13.25 Uhr, Burchardtplatz: Die 1000 Gestalten der gleichnamigen Kunstaktion treffen an ihrem Auftaktort ein. Von hier aus wollen die Aktivisten in ihren grauen Schlammkostümen durch die Stadt ziehen, laut den Machern stehen sie „für eine Gesellschaft, die sich ihrer Hilflosigkeit vor den komplexen Zusammenhängen der Welt ergeben hat und nur noch für das eigene Vorankommen kämpft“. (taz)

There's a train a-comin

13 Uhr, Basel: Der Sonderzug der G20-Gegner hat das Depot verlassen und ist auf dem Weg zu seinem ersten Stopp in Basel-Bad. Laut Angaben der Veranstalter vom Bündnis BlockG20 wollen rund 800 Aktivisten mit dem Zug nach Hamburg kommen. Auf dem Weg macht der Zug Halt in Stuttgart, Heidelberg, Frankfurt, Köln und Dortmund, seine Ankunft wird für Donnerstagmorgen, 6 Uhr erwartet. (taz)

This Plane Don't Stop Here Anymore

12.40 Uhr, Hamburg: Schlechte Nachrichten für Elton-John-Fans: Der britische Barde hat sein für Samstag geplantes Konzert in der Hamburger Barclaycard Arena abgesagt. Der Grund: Das Flugzeug des Musikers hatte keine Landeerlaubnis bekommen, die Bemühungen um alternative Anreisemöglichkeiten blieben offenbar erfolglos: Es sei nicht gelungen, „die Personal- und Logistikplanung umzustellen“, teilte das Konzertmanagement mit. Das Konzert soll nun am 5. Dezember nachgeholt werden. (taz)

Abschlusskundgebungen in Gipfelnähe

12:05, Hamburg: Die Großdemonstration „Grenzenlose Solidarität statt G20“ akzeptiert einen alternativen Ort für ihre Abschlusskundgebung. Nachdem diese auf dem Heiligengeistfeld gerichtlich untersagt wurde, wird sie nun am Millerntorplatz enden – nur wenige hundert Meter von den Hamburger Messehallen entfernt, dem Tagungsort des G20-Gipfels. Die Demonstration findet am Samstag, den 8. Juli statt. Die Abschlusskundgebung einer anderen Demonstration, jener von „Welcome to Hell“, die für Donnerstag geplant ist, darf ebenso in unmittelbarer Nähe der Messehallen enden. Eine Anmeldung für die Kreuzung Sievekingplatz/Holstenglacis/Glacischaussee wurde von der Polizei genehmigt. Die Versammlungsbehörde habe die Anmeldebestätigung am Dienstagabend ohne jegliche Einschränkung erteilt, sagte Andreas Blechschmidt vom linksautonomen Kulturzentrum „Rote Flora“. (epd/ dpa)

Demonstrationsverbot bleibt

11:55, Hamburg: Das Hamburger Verwaltungsgericht entscheidet gegen Spontandemonstrationen in der Innenstadt. Damit lehnt sie einen Eilantrag gegen eine Allgemeinverfügung ab. Die Begründung: „Unter Abwägung der Folgen einer stattgebenden Entscheidung und der Folgen einer ablehnenden Entscheidung sei der Antrag aber abzulehnen. Den öffentlichen Interessen, den ordnungsgemäßen Ablauf und Abschluss des G20-Treffens sowie die Gesundheit und das Leben der Teilnehmer des Gipfeltreffens, der eingesetzten Polizeibeamten sowie unbeteiligter Dritter zu schützen, komme der Vorrang zu.“ (reuters/ taz)

11:27 Uhr, St.Pauli: Nachdem G20-Gegner*innen von gestern auf heute auf dem Grün der St. Johanniskirche an der Max-Brauer-Allee übernachtet hatten, öffnete heute auch die St.Pauli-Kirche ihren Garten. Derzeit befindet sich dort etwa 20 Personen, es stehen 4 Zelte und es herrscht morgendliche Ruhe. (taz)

Die Nacht in Altona

10:47 Uhr, Lurup: Die Nacht im Camp im Altonaer Volkspark ist friedlich verlaufen. Die Polizei steht nur noch vereinzelt an den Zugängen, das Gelände selbst haben sie seit gestern Abend nicht mehr betreten. Jetzt sitzen die Protestierenden bei einem Kaffee mit Sojamilch in der Sonne. Gerade war eine Lehrerin von der nahegelegenen Stadtteilschule Lurup mit ihrer Matheklasse da, die 15 Sechtsklässler werden von einem Campbewohner über das Gelände geführt. Die Lehrerin ist anschließend begeistert: „Es heißt immer das sind alles Kriminelle und dann ist es hier so nett.“ Nach der Pause will sie gleich ihre nächste Klasse hier hin bringen.

Auf dem Gelände stehen jetzt gut 30 Zelte, im Laufe des Tages sollen größere Gruppen anreisender G20-Gegner hier eintreffen. Ob sich die Polizei dann weiterhin zurückhält, ist offen: Bürgermeister Olaf Scholz jedenfalls hat heute morgen im NDR noch einmal bekräftigt, keine Camps dulden zu wollen. (taz)

Polizeistaat!

10.43 Uhr, Hamburg: Würde die Polizei in Russland so handeln wie die deutschen Beamten zur Zeit beim G20-Einsatz, gäbe es einen riesigen Aufschrei. Eine Verhältnismäßigkeit der Mittel gibt es momentan nicht mehr, kommentiert Patricia Hecht.

Was sind heute die Alternativen?

10.07 Uhr, Hamburg: Massive Polizeieinsätze, friedliche Proteste. Bislang ist die Stimmung in Hamburg ruhig. Heute startet der „Gipfel der Alternativen“. Was sonst noch los ist, erklärt Martin Kaul.

Gegen einen faulen Klimakompromiss

9.51 Uhr, Hamburg: Verbände und Stiftungen machen Druck, damit die übrigen G20-Teilnehmer beim Klima eine klare Linie gegen Trump vertreten. Das erklärt Malte Kreutzfeldt in den heutigen acht G20-Sonderseiten der taz. Lesen Sie hier seinen Bericht unter anderem über einen neuen Report, der scharfe Kritik an der bisherigen Politik der G20 übt. Die Umweltorganisationen Friends of the Earth, Oil Change International und Urgewald wollen das Papier heutige vorstellen.

Kurzer Rückblick: Pferdemarkt am Dienstag

Hier noch mal ein Eindruck des Kollegen Martin Kaul vom Pferdemarkt am Dienstagabend.

Einsatzgrund: Rumstehen

9.30 Uhr, Hamburg: Die Polizei bestätigte am Morgen der taz: Grund für den gestrigen Wasserwerfer-Einsatz am Pferdemarkt war allein, dass bis zu 1.000 Personen auf der Fahrbahn standen und diese „Personen auch nach Aufforderung die Straße nicht verlassen wollten“.

Guten Morgen, Ihr Camper!

Mittwoch, 9.00 Uhr, Hamburg: In den letzten Tagen ist die Frage des Übernachtens in der Stadt zum Politikum geworden. Nach einem ersten Dementi am Dienstagabend hat das Schauspielhaus in der Nacht zu Mittwoch nun doch Demonstranten als Schlafplatz gedient. Etwa drei Dutzend G20-Gegner hätten im Foyer des Schauspielhauses übernachtet, bestätigte ein Mitarbeiter des Hauses. Zuvor hatten Aktivisten die Fassade des Schauspielhauses mit Plakaten behängt. Neben dem Eingang klebten Parolen wie „Bühne frei für Isomatten“ und „Protest is not a crime“. Die Polizei begleitete laut Augenzeugen das Geschehen. Der Spielbetrieb ging demnach ungestört weiter.

Auch auf dem Grün vor der St. Johanniskirche an der Max-Brauer-Allee übernachteten Menschen in Zelten. Ebenso öffente die St. Pauli-Kirche hat ihren Garten für Camper. Der Platz ist allerdings mittlerweile voll. Den Gästen stünden Toiletten zur Verfügung und eine Küche, sagte Pastor Sieghard Wilm. Die Abmachungen erfolgten in Absprache mit Nachbarn aus der Hafenstraße.

Auf dem Pferdemarkt hatte sich indes nach Mitternacht die Lage wieder beruhigt. Am Dienstagabend waren dort Demonstranten und Polizei aneinander geraten, die Polizei hatte Wasserwerfer eingesetzt.

Im Altonaer Volkspark war die Stimmung am Dienstagabend derweil entspannter als in der Innenstadt: Ein Großteil der Polizei war abgezogen, auch viele der Zugangskontrollen wurden zumindest für den Moment aufgegeben. Unter anderem traf eine Gruppe von etwa 20 Aktivisten aus den Niederlanden ein, voll bepackt mit Zelten und Schlafsäcken. Das Bündnis „Jugend gegen G20“ zog mit einer kleinen Demo von etwa 50 Leuten auf das Gelände. Inszwischen gibt es auch eine mobile Küche, am Abend gab es Linsensuppe. (taz)

