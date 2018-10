taz-Quiz zur deutschen Einheit

Was zusammen gehört

Regionale Unterschiede in Deutschland kann auch am 28. Tag der deutschen Einheit niemand leugnen. Wo gehören Sie hin? Testen Sie es in unserem Quiz.

Seit der deutschen Wiedervereinigung sind 28 Jahre ins Land gezogen. Nach wie vor gibt es viele regionale Unterschiede in Deutschland. Wo gehören Sie eigentlich hin? Testen Sie es im taz-Einheitsquiz!

Sie wollen noch mehr Quiz? Raten Sie weiter zu den Themen Speiseeis, G20, 1968 und Alltag im russischen Knast. Alle Quizzes gibt es unter taz.de/quiz.