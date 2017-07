G20-Drehbuch per Twitter

„Das Wunder von Hamburg“

Aus einem Tweet zu G20 entsteht auf Twitter der Plot für die beste deutsche TV-Serie, die nie gedreht werden wird. Oder doch, ZDF?

Der Rauch über den Barrikaden in Hamburg hatte sich noch nicht ganz verzogen, da schlug Twitterin „Nicht Steffi @sefa_nie“ die Verfilmung des Dramas vor. „Idee: ZDF-Film, Titel ‚Das Wunder von Hamburg‘: Anna (Veronika Ferres) will während G20 nur kurz zu Edeka, verhindert unterwegs Plünderungen“, schrieb sie bei Twitter am Montag – und löste damit im Laufe der Woche ein Ideenfeuerwerk aus, das mittlerweile locker für eine ganze Serie reichen würde.

Die taz hat die wichtigsten Vorschläge herausgefiltert und leicht sortiert, damit die Spielfilmredaktion des ZDF für ihr nächstes Projekt nicht so lange suchen muss:

Der Plot

@sefa_nie: „Idee: ZDF-Film, Titel ‚Das Wunder von Hamburg‘: Anna (Veronika Ferres) will während G20 nur kurz zu Edeka, verhindert unterwegs Plünderungen“

@fernsehchat: „… hilft danach beim Aufräumen und trifft danach Bernd, Polizist, die Liebe ihres Lebens.“

@sefa_nie: „…für den sie Mark, ihren Arschlochehemann, verlässt. Bernd ermutigt sie daraufhin, als Kanzlerin zu kandidieren.“

@ShorthandedNews: „Herzzerreißend die Szene, als sie sich zufällig im Autohaus treffen.“

@gruenegabi: „…und gerade noch das Abfackeln des schönen neuen Autos verhindern… fahren damit in den Sonnenuntergang.“

@UliBecher: „Doch nur kurz – die Kandidatur wartet schließlich auf sie und nach zwar intrigendurchsetzter letztlich erfolgreicher Wahl zahllose Aufgaben.“

@ThomasMichael71: „Verliebt sich in einen Vermummten, dem die Maske herunterrutscht, als er ihre Wassermelonen aufhebt. Macht ihn nachdenklich. Hochzeit!“

@eulenfrisch: „Anna lernt mitten der Schlacht den Undercover Polizisten Mathias Brandt kennen der durch den Steineschmeißer Ingo Naujocks auffliegt.“

@K_Luep: „Gemeinsam retten sie eine kleine Katze vorm Wasserwerfer. Der gefühlskalte Arschlochehemann ist enger Mitarbeiter von Olaf Scholz“

@MobiTigger: „und mittendrin der Polizist, hin und her gerissen zwischen Hörigkeit dem Staat gegenüber und der Menschlichkeit – Daniel Brühl.“

@82rockabilly: „Auf dem Heimweg fängt sie heldenhaft einen vom Dach geworfenen molli auf so dass dieser glücklicherweise nicht auf einen Wasserwerfer landet“.

@Farnkraut: „…und verliebt sich in einen Pizzaboten.“

Flüchtlinge und Weltfrieden

@MBermeitinger: „Ich glaube, dass sie sich in einen gut aussehenden italienischen Chaoten verliebt, der der Gewalt abschwört. Dann retten sie ein Kind.“

@StabeUlf: „Es ist ein unbegleiteter Flüchtling aus Afghanistan. Sie wollen es adoptieren, doch da erscheint die leibliche Mutter, die …“

@MBermeitinger: „…dann mit d. Paar an d. Spitze einer bunten Tanzdemo z. G20 zieht + eine Rede hält. Putin + Trump weinen. Weltfrieden“

@Sociopathblog: „Die Geister von Helmut Schmidt und Mutter Teresa, die im Himmel ein Paar wurden, ermuntern Anna nun Putin und Trump zu trauen. #Ehefueralle“

@AAmuc: „Als Tochter eines Kohlenhändlers fühlt sie sich zum Schwarzen Block hingezogen.Der schwarze Kapuzenpulli war ja die Berufskleidung d. Vaters“

@EvaDahlmann: „Total unglaubwürdig, solange die Ferres nicht auch noch die herunter gewirtschaftete Reederei ihre tragisch verstorbenen Vaters rettet…“

@robalef: „Unterwegs bringt sie den einsatzleiter und den dj im autonomen lautsprecherwagen zusammen: zwillinge, bei der geburt getrennt“

@WMMAMM: „Und kommt wieder mit ihrem Ex-Mann und Vater ihrer Kinder zusammen, der Polizist beim G20-Einsatz ist.“

@WildEastBerlin: „Plottwist: Sie wird für einen Nazi gehalten und in die Rote Flora verschleppt“

@disgusti: „Und mit Uwe Ochsenknecht als Schwarzer Block.“

Wo bleibt Til Schweiger?

@christophnebgen: „Anna ist hin- und hergerissen zw. d. sympathischen Sponti (M. Bleibtreu) u. d. harten Cop (Til S.), heiratet a.E. d. Fililaleiter (J. Krol).“

@ihoelt: „Ich hatte schon kurz befürchtet, niemand würde Til S. ins Spiel bringen“

@LamarEtHenry: „TIL.S pflegt sie wieder gesund und sie schwimmen die Elbe hinab in den Sonnenuntergang.“

@KerstinSchmidt2: „Bei all den Ideen fehlt noch, das adoptierte Waisenkind, dessen Mutter auf der Flucht mit ihm aus Syrien kurz vor Hamburg gestorben ist.“

Weitere Taten der Heldin

@newborl: „Unterwegs müsste sie auf jeden Fall noch einen verletzten Vogel retten und das Bernsteinzimmer finden.“

@sefa_nie: „…sowie die Berliner Mauer zu Fall bringen, die in der Zwischenzeit (Teil 2-3) spontan wieder aufgebaut wurde.“

@newborl: „eigenhändig mit einem Presslufthammer!“

@Bwaaaaak: „Könnte The Hoff die nicht wieder niedersingen?“

@newborl: „Aber nur, wenn sich zwischendrin rausstellt, dass er der vermisste und im Krankenhaus vertauschte Zwillingsbrudi von ihr ist.“

@newborl: „Als er die Mauer umgesungen hat, wird er von einem Brocken getroffen und sind muss vor Ort eine Hirn-OP durchführen, schließlich. Kein Problem für Sie, denn bevor sie was mit Medien machte, hat sie 1 1/2 Semester Medizin studiert.“

Weitere Gastrollen

@grumpy_bear23: „Ist Guido Knopp mit im Boot?“

@sefa_nie: „Ja natürlich, irgendwo auf jeden Fall.“

@FotoRagazzo: „Und als Journalistin eines Boulevardblattes vllt Ina Müller, bloß nicht die Schöneberger.“

@gereonas: „Franz Xaver Kroetz bekommt einen Kurzauftritt als Reporter Baby Schimmerlos, dem überraschend vom BKA die Akkreditierung entzogen wird.“

@twielerin: „Und Heino Ferch? Macht der den #Dudde?

@sefa_nie: „Der kann mehrere Rollen auf einmal übernehmen, Weltschauspieler!“

@ria612: „Jürgen Vogel als bester Kumpel des männlichen Hauptdarstellers sorgt für die Lacher und verliebt sich in Annas beste Freundin“

@tremoniacerveza: „Man vergaß die Rolle des schon leicht debilen Reederei Vaters mit D.Hallervorden zu besetzen, schließlich will der Jhrg.1950 auch weinen“

@dkdenz: „Da ist doch bestimmt noch 'ne Rolle für Natalia Wörner als Möbelverkäuferin drin, oder?“

@Elsa_Kreter: „Und Elias M. Barek von gibt wieder den sympathischen gut integrierten Türken von nebenan?“

@mariobeyer: „Heino Ferch als Fleischfachverkäufer Martin!“

@AndreasWendt: „Ja aber was ist mit dem Blumenladen von Stefanie Stappenbek?“

@HjP2014: „Könnte man Markus Lanz noch irgendwie einbauen?“

@sefa_nie: „Najaaa ok, der kann das Making-Of kommentieren“

@fetter_nerd: „Und wo ist Hitler in dieser Geschichte?“

@stadtwildnis: „Ich würde mir den anschauen, unter der Bedingung, das Corinna Harfouch (die deutsche Meryl Streep!) Merkel spielt“

@ScarlettDan: „Bitte vergesst das gerettete, wohlerzogen, süße Kleinkind nicht, das für spontane Lacher und Weisheit sorgt“

@KatinaLatina: „Ich scrolle und scrolle .... und niemand denkt an Katja Riemann? Wie kann das denn sein?“

@blablubb0r: „Aber warum, warum gerade die Ferres?“

@sefa_nie: „Weil es IMMER die Ferres ist. Oder die Neubauer natürlich.“

@blablubb0r: „Das macht's nicht wirklich besser“

@sefa_nie: „Natürlich nicht, aber es war ja von Anfang an nicht gut“

Das große Fest

@neb68: „Sie verliebt sich in den vermummten Prinzen und verteilt in der Schlußszene die Lebensmittel des geplünderten Edeka an 10.000 Bedürftige.“

@sefa_nie: „Bedürftige Plünderer!“

@neb68: „… und müde, hungrige Polizisten; und alle feiern zusammen ein großes Fest.“

@AvantGarden74: „Sie rettet Melania beim Konzert in der Elphi vor Donald, der Europa daraufhin via Twitter den Krieg erklärt. Abspann. Fortsetzung folgt.“

@Quadrateule: „Es sollte unbedingt einen Zwischenstopp auf der Titanic geben, die irgendwie gerade im Hamburger Hafen liegt. Kreuzfahrtterminal.“

Es fehlen noch Tiere

@myrkwaldr: „Hast du nicht die beinah Insolvente Biobäuerin mit dem dreibeinigen Hund vergessen?“

@elkeraberg: „....irgendwas mit Adel und Ponyhof fehlt noch. Vielleicht mit dem Pony zu Edeka reiten und dabei noch das Auto eines Grafen retten. Kussfinale“

@sefa_nie: „Wie konnten wir alle bisher den Immenhof vergessen?? Damn.“

@elkeraberg: „und alle sammeln für Ethelbert, sein Fahrrad wurde ja vom schwarzen Block angezündet…“

@iCaramba: „Nur echt, wenn ein Hund in letzter Sekunde vor den Flammen flieht.“

Der schwule Heiko

@Dr_Stahl_: „Und Sky DuMont spielt den Polizei-Einsatzleiter,der sich in sie verliebt, aber nicht lieben darf, weil er ja mit seinem Mann verheiratet ist“

@sefa_nie: „Ok wir haben schon einige Anwärter für den secret lover, da müssen wir anscheinend echt noch casten“

@Dr_Stahl_: „Hey, aber Sky DuMont. Verstehste? Er ist Chehef. Und mit nem Mann verh. Weil „Ehefüralle“-Bezug, und so. Voll im Trend.“

@euerMaedchen: „Oder Sky Dumont spielt den Noch-Ehemann von Anna, stellt aber fest dass er schwul ist und heiratet Heiko mit dem er schon ein Jahr fremdgeht“

@Dr_Stahl_: „Welchen Heiko? Grundsätzlich bin ich einverstanden. Es kommt aber doch darauf an, jetzt den richtigen Heiko zu benennen.“

@Dr_Stahl_: „Ich dachte, es sei ein echter Heiko. Vllt sogar ein Maass. Hmm… Nun muss ich erst einmal neu denken…“

Wo soll das alles enden?

@diealge: „Mist, ich bin raus, die Ereignisse überschlagen sich. Wer wird der männliche, starke, aber doch auch sehr sensible Polizist?“

@sefa_nie: „Pssst, aber: ich hab auch den Überblick verloren. Ich glaub, Sky du Mont oder Benno Führmann“

@MatthiasPump: „Wenn ich mir das alles so durchlese, wird es sowas wie ein GZSZ-Verschnitt mit Starbesetzung und Actioneinlagen wie bei Stirb langsam 3?“

@sefa_nie: „In etwa dieses Level von Fremdschämen peilen wir anscheinend an, ja“

@Beschwerdinator: „Das wird StarWars, Harry Potter und vor allem die Lindenstraße bei weitem in den Schatten stellen… Wann läuft die erste Staffel noch mal?“

@FotoRagazzo: „Letzte Szene: Frühstück nach Aufräumaktion auf d.Landebahn Flughafen. Mit Franz- u. Fischbrötchen. Und Nutella, Käsekuchen u. Kaffee. OFF.“