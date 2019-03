Kommentar Mays Rücktrittsangebot

Plot ohne Popcorn

Der Wunsch nach einem Ende des Brexit-Streits wächst – egal wie. Doch so einfach ist es nicht. Es geht dabei um die Rechte von Millionen Menschen.

Irgendwann muss jede spannende Serie ihr Ende finden. Der Plot der Show „Brexit – Wie Großbritannien den Weg aus der EU nicht fand“ ist jedenfalls langsam so absurd, dass es kaum noch zu ertragen ist. Premierministerin Theresa May hat tatsächlich ihren Rücktritt ins Spiel gebracht – als Gegen„leistung“ für die Zustimmung zu ihrem Deal quasi. Als der EU freundlich gesinnte Bürgerin mit leichter Brexit-Ermattung wünschte man sich nichts sehnlicher, als dass das Ganze endlich ein Ende hat, das Abkommen mit der EU schließlich durch ist und die grässliche Brexit-Bredouille somit passé.

Blöd nur: Sollte dieser Plan aufgehen, dräut der EU in der nächsten Phase der Verhandlungen noch mehr Drama: Denn wer soll schon nach May kommen? Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die britischen Konservativen einen ihrer Ultra-Brexiteers an die Parteispitze hieven würden – oder zumindest jemanden, der den Wünschen dieser Gruppe noch stärker Rechnung tragen wird als May.

Ein solcher Nachfolger dürfte erst einmal versuchen, es denen in Brüssel so richtig zu zeigen und sich als Aufräumer nach Theresa Mays Herumgerödel zu inszenieren – schließlich hören die Verhandlungen mit der EU in der Übergangsphase nicht auf. Einige britische BeobachterInnen sehen eine solche Haltung in den jüngsten Äußerungen der konservativen Brexit-Ultras von der European Research Group (ERG). Dem Deal jetzt zuzustimmen, später lasse sich das schon noch alles umbiegen – diese Position scheine sich bei einigen innerhalb der ERG herauszukristallisieren, twitterte etwa der Politikkolumnist Rafael Behr vom Guardian.

Doch ob diese Wendung eintreten kann, dürfte sich erst in den nächsten Folgen dieser Schauerserie zeigen – ob die Abgeordneten am Freitag noch mal über Mays Abkommen abstimmen würden, war bis Redaktionsschluss unklar.

Emerging position of many ERG seems to be 'ok, we could accept May's deal now. Just undo it later,' demonstrating that intuitive respect for international treaty commitments that won Tories so much goodwill in first phase of Brexit negotiations. — Rafael Behr (@rafaelbehr) 26. März 2019

Es bleibt der ungeheure Wunsch, endlich eine Lösung – irgendeine! – zu finden. Denn so schön sich die Popcorn-Drama-Analogie einfügt, so schäbig ist es doch am Ende: Beim Brexit geht es um echte Dramen, die Rechte von Millionen von BürgerInnen betreffen.