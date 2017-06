Anschlag von London

Was wir wissen – und was nicht

Sieben Menschen wurden von den Angreifern getötet. Drei mutmaßliche Terroristen wurden von der Polizei am Tatort konfrontiert und erschossen.

Stand, Sonntag, 4. Juni, 12.36 Uhr

Was wir wissen

Am Samstag Abend, um 22.08 Uhr (Ortszeit) nahm die Londoner Polizei den ersten Notruf entgegen. Ein weißer Transporter hatte auf der London Bridge mehrere Passanten überfahren.

Augenzeugen berichten, dass drei Personen den Transporter verließen und mit Messern bewaffnet Menschen rund um den nahe gelegenen Borough Market angriffen. Sechs Todesopfer wurden noch in der Nacht bestätigt, ein siebtes Opfer am Sonntagvormittag. 48 Menschen werden in fünf Krankenhäusern behandelt. Einige haben sehr schwere Verletzungen.

Einsatzkräfte eilten unmittelbar zum Tatort, evakuierten Besucher von Bars und Restaurants und konfrontierten die Angreifer. Acht Minuten nach Eingang des ersten Notrufes waren die drei Personen tot.

Die Angreifer trugen Attrappen von Sprengstoffwesten. Die Polizei geht davon aus, dass keine weiteren Personen an der Attacke beteiligt waren.

Was wir nicht wissen

Die Identität der Angreifer ist nach Aussage der Metropolitan Police noch unbekannt. Keine Organisation hat bislang die Verantwortung für den Angriff übernommen. Medien zitieren Zeugen, die angeben, die Angreifer hätten „Dies ist für Allah“ gerufen. Die britischen Behörden haben das bisher nicht bestätigt. Innenministerin Amber Rudd erklärte jedoch, dass es sich „wahrscheinlich um radikale islamistische Terroristen“ handele.