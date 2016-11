Brandstiftung in Münsteraner Unterkunft

Der Angeklagte wusste, was er tat

50 Flüchtlinge sollten in Münster in eine neue Unterkunft einziehen. Zwei Männer zündeten deshalb das Gebäude an. Im Prozess geben sie sich reumütig.

MÜNSTER dpa | Erst am Freitag hat der Prozess um zwei Brandanschläge auf eine noch leerstehende Flüchtlingsunterkunft in Münster begonnen. Nach den Kölner Silvestervorfällen hätten die Angeklagten verhindern wollen, dass dort 50 Flüchtlinge einziehen, sagen die 23 und 25 Jahre alten Männer zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Münster.

Die beiden jungen Männer kennen sich schon seit Jahren. Zu ihren wesentlichen Freizeitbeschäftigungen zählte es, gemeinsam Unmengen Schnaps zu trinken, berichteten sie den Richtern. So viel, bis sie am nächsten Tag oft nicht mehr wussten, wie der Abend zu Ende gegangen war. Peinlich ist es dem 23-Jährigen, als er erzählt, dass er sich einmal im betrunkenen Zustand vor seinen Freunden nackt ausgezogen hat. Sein zwei Jahre älterer Freund gibt an, dann auch schon mal ohne Führerschein mit dem Auto durch Münster gefahren zu sein.

Betrunken waren die jungen Männer auch am Abend des 27. April. Doch der 25-Jährige räumt ein: „Ich wusste schon noch, was ich tat.“ Zusammen mit seinem Freund schlug er in dieser Nacht mehrere Fenster der noch im Bau befindlichen Flüchtlingsunterkunft in der Nachbarschaft ein. Drinnen verteilten sie Brennpaste und steckten damit Tapetenrollen in Brand. Danach fuhren sie nach Hause.

„Als wir am nächsten Tag in den Nachrichten gehört haben, dass sich der Schaden schnell beheben lassen würde, waren wir sauer“, sagt der 23-Jährige den Richtern. Er selbst habe schon da mit dem Gedanken gespielt, einen weiteren Anschlag zu verüben. Aber er habe warten wollen, bis sich die Aufregung gelegt hatte.

Anfang Juni zog der 23-Jährige alleine los. Erneut schlug er Fenster ein, diesmal hatte er eine Flasche mit Bioethanol als Brandbeschleuniger mitgebracht. Im Technikraum der Unterkunft legte er Feuer. Es entwickelte sich ein Großbrand mit massivem Sachschaden. „Mindestens 650.000 Euro“, heißt es in der Anklageschrift. Die Unterkunft musste abgerissen werden.

Schon einen Tag nach dem zweiten Brandanschlag konnte die Polizei den 23-Jährigen festnehmen. Kurz darauf folgte ihm sein Freund in die Untersuchungshaft. Sie hätten eingesehen, dass sie einen großen Fehler gemacht hätten, beteuern beide Angeklagten am Freitag.

„Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte“, fügt der 25-Jährige hinzu. Er war als Kind mit seiner Familie aus Polen nach Deutschland gekommen. Sein mitangeklagter Freund hat eine Partnerin mit marokkanischen Wurzeln. „Können sie mir das alles erklären? Ich verstehe es nämlich nicht“, fragt der Richter. Die Antwort: Kopfschütteln.