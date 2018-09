Demonstrationen in Köthen

1.500 Rechte ziehen durch die Stadt

Rechte demonstrieren erneut. Beim Gegenprotest sind mehrere Hundert. Die Polizei hält sich vor Ort auffällig zurück.

KÖTHEN/BERLIN taz | Vor einer Demonstration rechtsgerichteter Gruppierungen hat am Sonntagabend in der Kleinstadt Köthen in Sachsen-Anhalt eine Kundgebung gegen rechte Hetze und Gewalt begonnen. Etwa 700 zogen vom Bahnhof unter dem Motto „Der extremen Rechten entgegentreten“ durch die Stadt. Zu der Kundgebung hatte unter anderem das Bündnis Dessau Nazifrei aufgerufen.

Zu der rechtsextremen Demonstration, die eine Stunde später begann, hatten unter anderem AfD-Kader und Pegida aufgerufen. Schon beim Auftakt auf dem Marktplatz spricht der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Roi. Er erklärt unter Applaus der rund 1.500 Umstehenden, 13 Jahre Merkel seien genug. Weitere Abgeordnete der AfD sind vor Ort, auch aus Baden-Württemberg. Ausführlich lobt Roi die rechtsextreme Identitäre Bewegung für ihre Kunstaktionen.

Viele Deutschlandfahnen wehen, auf Plakaten stehen Aufschriften wie: „Wir sind Chemnitz! Wir wollen keine Messermänner“, auf einem Transparent ist „Danke Herr Maaßen für die Wahrheit“ zu lesen. Der Start des „Trauermarsches“ verzögert sich bis 18.45 Uhr, weil zunächst Ordner fehlten.

Am Rande des rechten Aufmarsches hält sich die Polizei auffällig zurück. Die Demonstranten ziehen streckenweise ohne Polizeibegleitung durch Köthen. Beamte sind nur an der Spitze und am Ende des Zuges zu sehen.

Abseits der beiden Demonstrationen ist die Stadt am Abend weitgehend leer.

Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit mehr als 1.000 Beamten vor Ort, es sind mindestens zwei Wasserwerfer zu sehen. Auch Pferde sind im Einsatz, um beide Demonstrationen zu trennen.

Hintergrund der Demos ist der Tod eines 22-Jährigen vor einer Woche. Nach Behördenangaben starb der schwer herzkranke Deutsche an einem Infarkt, nachdem er sich schlichtend in einen Streit zwischen mehreren Afghanen eingeschaltet hatte und ins Gesicht geschlagen wurde. Zwei 18 und 20 Jahre alte Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft.

Kaul streamt aus Köthen Der taz-Reporter Martin Kaul ist am Sonntagabend wie schon vor einer Woche wieder in Köthen unterwegs und wird von dort Livevideos per Twitter und Periscope senden. Die gängigen Hashtags für den Sonntagabend sind bisher: #Koethen, #koet1609, #k1609 Erster Stream ab 18:06 Uhr: Sebastian Köhler berichtet von Aktionen der Zivilgesellschaft gegen Rechts in Köthen am Samstag. Dazu Eindrücke von der Gegendemo. Dann geht Martin Kaul zum Auftakt der rechten Demonstration und weiter bis zu dem Spielplatz, auf dem es vor einer Woche zum Streit mit tödlichen Folgen gekommen war. Er wundert sich über die weitgehende Abwesenheit der Polizei am Rand der Demonstration, so sei sicheres Arbeiten für Journalisten kaum möglich. Zweiter Stream ab 19.33 Uhr: Martin Kaul begleitet weiter die rechte Demo zurück Richtung Marktplatz, wo sie auf die linke Gegendemo treffen. Ordner der rechten Demo wollen Journalisten vertreiben. Dann beruhigt sich die Lage wieder.

Schon am letzten Sonntag und Montag hatte es in Köthen Demonstrationen gegeben, die von Rechtsextremen geprägt waren. Dabei waren Reden gehalten worden, die zu Strafermittlungen wegen Volksverhetzung führten.

Als die rechte Demo am Tatort, einem Spielplatz, vorbeikommt, werden dort Trauergebinde abgelegt und Kerzen angezündet. Wenig später pöbelt ein Marschierende eine Anwohner an, der den Marsch kritisierte. Halts Maul, brüllte er.

Zurück auf dem Marktplatz trifft die rechte Demo gegen 19.45 Uhr auf die linken Gegendemonstranten – getrennt nur durch eine von Beamten und Mannschaftsfahrzeugen der Polizei. Einige Hooligans rücken vor zur Absperrung. Die Polizei hat die Helme aufgesetzt. Sie mahnt per Lautsprecher die Rechten zurück auf den Marktplatz zu kommen und den Rednern zu zu hören. Von jenseits der Polizeikette sind Antifa-Parolen zu hören.

Die Landesvorsitzende der Grünen, Susan Sziborra-Seidlitz, hatte schon beim Auftakt der Gegendemonstration Politiker kritisiert, die dazu aufgerufen hatten, an keiner der Demonstrationen teilzunehmen. Sie könne verstehen, dass die Köthener sich Frieden wünschten, der aber sei gefährdet durch Rechtsextreme, die dazu aufriefen, „dass Gegendemonstranten und Journalisten brennen sollen“.

Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) hatte dazu aufgerufen, „dass die Bürger dann am Sonntag, wenn die Rechten demonstrieren, einfach in ihren Wohnungen bleiben und die Rollläden zumachen.“ Runtergelassene Rolläden sind am Abend in der Stadt aber nicht zu sehen. Nirgends ein Plakat gegen Rechts. Im Gegenteil: Anwohner grüßen Marschierende.

Zeichen gegen Rechts

An diesem Samstag jedoch haben Bewohner der Stadt auch ein klares Zeichen gegen Rechts gesetzt. Hunderte folgte einem Aufruf der Stadtverwaltung und der Evangelische Landeskirche, das Pflaster in der Fußgängerzone mit Kreide bunt zu bemalen. Der Marktplatz und Teile der Strecke des Aufzugs am Sonntag wurden gänzlich bunt gestaltet.

Mich nervt, dass heute mit Sicherheit aus #Köthen wieder viele hässliche Bilder mit vielen hässlichen Nazis gezeigt werden und dass dieses zauberhafte Bild gestern nicht tausendfach geteilt durch alle Kanäle ging. Journalisten! #DerAndereOsten braucht euch! pic.twitter.com/tKJRmhzQ7h — Sternendekorateure (@AllesFreiheit) 16. September 2018

Direkt vor dem Eingang der Kirche wurde eine große brennende Kerze aufgemalt, umrahmt von einer Blume und einer Friedenstaube sowie einer Frieden stiftenden Inschrift. Die angrenzende Fußgängerzone wurde von ausländischen Studenten der Hochschule Anhalt bunt gestaltet.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Text wird im Laufe des Abends immer wieder aktualisiert.