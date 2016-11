Die IslamistInnen Nora und Qaasim Illi

Eine schrecklich nette Familie

Die beiden SalafistInnen stehen nur für einen Bruchteil der Schweizer Muslime. Mit dem Auftritt bei „Anne Will“ haben sie sich als Marke etabliert.

Eine verschleierte Frau, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Verständnis zeigte für junge Menschen, die nach Syrien ziehen, um dort im Dschihad zu kämpfen – die Empörung über Nora Illi war nach ihrem Auftritt bei „Anne Will“ am vergangen Sonntag riesig.

Bereits 2012 hatte die damals 28-jährige Nora, die Frauenbeauftragte des Islamischen Zentralrats Schweiz (IZRS), in Deutschland für Empörung gesorgt, als sie bis auf die Augen verschleiert bei der Talkshow „Menschen bei Maischberger“ neben TV-Moderator Frank Elstner und CDU-Politiker Norbert Blüm Platz nahm und sagte: „Der Schleier schützt mich davor, männlichen Mitbürgern falsche Signale auszusenden oder von ihnen falsch betrachtet zu werden. Er gibt mir ein Gefühl von Freiheit.“

Drei Jahre später hätte sie beinahe noch eine größere Bühne bekommen: Nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo habe er einen Anruf von Günther Jauch erhalten, sagte mir Qaasim Illi kürzlich, Pressesprecher des IZRS und Noras Mann. „Er wollte mit Nora eine Sondersendung machen. Nur sie und Günther. Was für eine Plattform das gewesen wäre!“ Doch Jauch habe darauf bestanden, dass die Hälfte der Sendung aus einer Homestory hätte bestehen müssen: daheim bei den Illis und ihren Kindern. „Das kam für uns nicht infrage. Zudem war es lächerlich, was die an Geld geboten haben. Nicht dass das eine Rolle gespielt hätte. Aber 8.000 Euro? Von Günther Jauch hätte ich wirklich mehr erwartet.“

Das Zitat stammt aus dem Ergebnis einer monatelangen Recherche, die ich nach den Anschlägen in Paris im November 2015 in Angriff genommen hatte: Wo stand Qaasim Illi, die treibende Kraft hinter dem salafistischen Islamischen Zentralrat, wirklich? Wie weit war er bereit zu gehen für seinen Traum eines islamistischen Herrschaftsreichs?

Vom Chaos profitieren

Antworten fand ich, als ich in der ehemaligen Zürcher Industriestadt Winterthur die Filmpremiere von „Die wahrhaftige Morgendämmerung – Meine Reise an die Front gegen den IS“ besuchte, einer Doku, die das Zentralrat-Vorstandsmitglied Naim Cherni gedreht hatte. Wegen dieses Films, den Cherni als Journalismus verstanden haben wollte, ermittelt inzwischen die Schweizer Bundesanwaltschaft wegen Terrorpropaganda. Im Zentrum des Films steht Abdullah al-Muhaysini, der von Cherni als „pragmatischer Führer im syrischen Konflikt“ dargestellt wurde. Der Islamist aber hat in Syrien schwere Kriegsverbrechen begangen, mit denen er sich im Internet brüstete. Er bekämpft einerseits Assad und andererseits den IS und dessen alleinigen Herrschaftsanspruch. Ein Durcheinander, von dem der Zentralrat zu profitieren versuchte: Man versuchte in der Öffentlichkeit mit al-Muhaysinis Kampf gegen den IS zu punkten. Die Presse aber durchschaute die Story. Was blieb, war die Anklage wegen Terrorpropaganda. Für eine Einladung zu „Anne Will“ reichte es trotzdem.

Der Islamische Zentralrat orientiert sich am Wahhabismus und seinem Machtanspruch. Gleichzeitig pochen sowohl Qaasim als auch Nora stets auf Religionsfreiheit – etwa wenn Nora mit ihrer Burka demonstrativ über die Piazza Grande in Lugano marschiert, wo Verhüllungen seit dem Sommer gesetzlich verboten sind. In der Schweiz sei der Machtanspruch des Wahhabismus nicht so wichtig, sagt Qaasim Illi, wenn man ihn auf den Widerspruch zwischen Religionsfreiheit und Wahhabismus festnagelt. Als ich ihm vorhielt, Muhaysini sei ein Kriegsverbrecher, der Religionsfreiheit bekämpfe, sagte er: „Sie haben nicht das Recht, als Nichtmuslim so über Muhaysini zu urteilen. Glauben Sie, ein angepasster, verwestlichter Imam, von denen wir hier zur Genüge haben, kann Jugendliche davon abhalten, zum Islamischen Staat zu gehen? Nein, das schafft nur einer mit der Glaubwürdigkeit eines Muhaysini. Männer wie er entscheiden den Kampf gegen den Islamischen Staat.“

Das ist die Art von Rhetorik und Widersprüchlichkeit, mit der auch Nora Illi bei Anne Will auflief: Dass es vor allem Muslime sind, die unter Islamisten zu leiden haben, davon hörte man von ihr nichts. Und Anne Will fragte nicht nach.

Die Bühne ist wichtig

Solche Bühnen sind für den Zentralrat lebenswichtig: Denn der kleine Verein mit dem großen Namen verfügt bloß über knapp 50 aktive Mitglieder. Er vertritt höchstens 0,5 Prozent der 400.000 Schweizer MuslimInnen – erhält aber dank gekonnter Provokation mehr mediale Aufmerksamkeit als alle anderen muslimischen Verbände zusammen.

Auch die Schweizer Bundesanwaltschaft, die sich jetzt kritisch zum Auftritt Nora Illis bei Anne Will äußerte, trug zum Hype bei: Statt dass man einfach ermittelte, hängte man die Anklage wegen Terrorpropaganda im Dezember 2015 an die große Glocke. Qaasim Illi veranstaltete umgehend eine Pressekonferenz, wo er sich über den Mangel an Meinungsfreiheit ausließ.

Qaasim Illi sieht den Umgang mit Medien wie einen Judokampf: Je mehr die gesamte Medienlandschaft auf den Zentralrat einprügelt, desto stärker ist in seinen Augen dessen Strahlkraft auf Jugendliche. „Stellen Sie sich vor“, sagte er einmal zu mir, „die Presse würde schreiben, dass der Zentralrat wunderbare Integrationsarbeit leiste – unsere Mitglieder würden schreiend davonrennen. Und sowieso: All die schlechten Schlagzeilen lassen mich kalt. Mich kümmern einzig die Worte Allahs.“

Der Islamwissenschaftler Reinhard Schulze, einst Illis Professor in Bern, sagte mir, für den Zentralrat sei es überlebensnotwendig, medial präsent zu bleiben. Deswegen sei er auch so aktiv. „Er hat zwar kleine soziale Bindungen und Zirkel aufbauen können, aber er hat bis heute keinen sozialen Ort, wie zum Beispiel eine Moschee. Der Zentralrat ist ein reines Informationsnetzwerk, und in dem Sinn sind alle Formen der medialen Aufmerksamkeit, egal wie negativ sie auch sind, eine Blutzufuhr.“

„Das gehört sich einfach nicht für eine Frau“

Die Medien erfreuen sich an der Absurdität, dass Nora früher ein Punk war. Sie unterschätzen dabei, dass es das Ehepaar Illi, das 2003 in Jordanien geheiratet hat, trotz aller Widersprüche sehr ernst meint. Und dass Widersprüche oder das Vorhalten früherer Sünden wie Punk oder der Konsum harter Pornos, wofür Qaasim Illi einst verurteilt wurde, einfach an ihnen abprallen – das ist in ihren Augen alles Teil des sündhaften Lebens, von dem man sich gelöst habe.

Qaasim Illi ist heute eine jener weltweit rund 50.000 Personen, die auf der No-Fly-Liste der USA stehen. Über seine Frau sagt er: „Nora wird in Ägypten seit der Revolution auf dem Tahrirplatz per Haftbefehl gesucht wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung.“ Nora wollte mir das nicht bestätigen, dementierte es aber auch nicht. Ich hatte sie während meiner Recherche nur einmal in ihrem Büro in Bern getroffen, im Gegensatz zu ihrem Mann war sie nicht gesprächig. Das Wenige, das sie dann sagte, erinnerte mich aber daran, dass sie mal Punk war: Sag etwas, wo du weißt, dass alle, von links bis rechts, an die Decke gehen.

Mit ruhiger Stimme sagte Nora: „Es hat mich in der Schweiz immer gestört, wie despektierlich man den Frauen begegnet. In einem islamischen Land ist es unvorstellbar, dass ich meine Einkaufstüten selbst nach Hause tragen muss. Sofort kommt ein kleiner Helfer angerannt. Aber in der Schweiz? Ich gehe in die Migros und schleppe selbst. Das gehört sich einfach nicht für eine Frau.“