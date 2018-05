Kommunalwahlen: Wie jedes Jahr finden auch dieses Jahr am ersten Donnerstag im Mai Teilwahlen zu den Kommunalvertretungen in Großbritannien statt. Es werden sämtliche Sitze in London, Birmingham, Manchester, Leeds und Newcastle neu bestimmt, in einigen anderen englischen Regionen ein Drittel der Sitze.

Labour-Chancen: Die Wahlen finden vor allem in Labour-Hochburgen statt. Bei den letzten Wahlen in diesen Wahlkreisen 2014 setzte sich Labour mit 31 Prozent vor den Konservativen mit 29 und Ukip mit 17 Prozent durch. Diesmal ist die Frage, wer die Stimmen der zerfallenen Ukip erntet. In London gewann Labour 2014 mit 43 Prozent vor den Konservativen mit 30. Aktuelle Umfragen in London geben Labour 51 Prozent, den Konservativen 29. Der Durchschnitt der landesweiten Meinungsumfragen unabhängig von den Kommunalwahlen sieht die Konservativen bei 41 Prozent, Labour bei 40.