Das Konzept: Housing First ist ein alternativer Ansatz, um Obdachlosigkeit zu bekämpfen, und bedeutet, dass die Betroffenen zuallererst eine Wohnung bekommen und in der ruhigen, stabilen Umgebung dann von Sozialarbeitern unterstützt werden, wenn sie dies möchten. Normalerweise bekommen Wohnungslose in städtischen Notunterkünften einen Platz. Eine Wohnung bekommen sie erst, wenn sie sich als wohnfähig erwiesen haben. Sie müssen etwa Suchterkrankungen behandeln lassen oder sich um ihre Schulden kümmern.

Die Verbreitung: wurde erstmals 1988 in Los Angeles, Kalifornien, ausprobiert. Mittlerweile gibt es solche Projekte auch in Wien, Berlin und Helsinki – und als Modellprojekt in Hannover, wenn auch in abgewandelter Form.