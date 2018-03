Immer weniger Ärzt*innen

Der lange Weg zur Abtreibung

Die Lage von ungewollt Schwangeren ist in einigen Regionen Deutschlands katastrophal. Zu wenig Ärzt*innen machen Abbrüche.

Wird eine Frau in Trier ungewollt schwanger, muss sie für eine Abtreibung bis ins Saarland fahren. Frauen in Fulda finden schon seit Jahren keine Behandlung. In ganz Niederbayern gibt es nur noch einen Arzt, der eigentlich längst in Rente gegangen sein sollte, aber immer noch Abbrüche durchführt. Weil es sonst niemand machen will. Und selbst in Berlin, wo die Versorgung noch vergleichsweise gut ist, spitzt sich die Lage zu.

Die taz hat in allen 16 Bundesländern nachgefragt: Wie viele Ärzt*innen führen Schwangerschaftsabbrüche durch? Hat jede Frau die Möglichkeit, in der Nähe ihres Wohnorts eine Ärztin oder einen Arzt zu finden? Und wie wird das in ein paar Jahren aussehen?

Antworten auf diese Fragen sind nur schwer zu bekommen. Laut Schwangerschaftskonfliktgesetz müssen die Bundesländer ein ausreichendes Angebot an Praxen und Kliniken für Schwangerschaftsabbrüche sicherstellen. Den Gesundheitsministerien vieler Länder aber liegen keine Zahlen vor. Stattdessen verweisen sie wahlweise auf die Kassenärztlichen Vereinigungen, die Landesärztekammern, die Berufsverbände der Frauenärzte oder an die Krankenhausgesellschaften.

Gelegentlich mutet es beinahe kurios an: Das Gesundheitsministerium Mecklenburg-Vorpommern etwa erklärt, laut Kassenärztlicher Vereinigung hätten 120 Ärzt*innen im Jahr 2016 ambulant Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Die Kassenärztliche Vereinigung aber teilt mit, über die Anzahl der Ärzt*innen werde keine gesonderte Statistik geführt – und verweist an das Gesundheitsministerium. Zahlreiche Behörden verschicken einen Link zu den Publikationen der Statistischen Landesämter, die zwar die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche bündeln, nicht aber die der durchführenden Ärzt*innen. Berlin wiederum führt auf seiner Liste 205 Ärzt*innen. Von denen sind mindestens 60 längst in Rente.

Das Ergebnis der Recherche: Ein vollständiger Überblick, wie viele Ärzt*innen in Deutschland an welchen Orten Schwangerschaftsabbrüche durchführen, existiert schlicht nicht. Was es gibt, sind die Einschätzungen der Beratungsstellen: In Städten ist die Situation besser als auf dem Land. In katholischen Regionen schlechter als in protestantischen. Vielerorts ist die Versorgung extrem dünn – und das kann sich in den kommenden Jahren noch verschärfen. Denn in ganz Deutschland gehen immer mehr Ärzt*innen, die Abtreibung durchführen, in Rente – und es fehlt an Nachwuchs.