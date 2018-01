Der mehrfach preisgekrönte Journalist und Dokumentarfilmer war in den letzten Monaten häufig in Syrien und im Irak unterwegs. Für seinen Film „Im Kampf gegen den IS – ist das Kalifat am Ende?“ (Mittwoch nacht, 0.45 Uhr im ZDF oder hier in der Mediathek) hat er YPG-KämpferInnen unter anderem bei der Rückeroberung der Stadt Rakka begleitet.