Klimaskeptiker für die US-Umweltbehörde

Trumps neuer Erderwärmer

Einer der bekanntesten Klimawandelleugner der USA ist für Donald Trump als Entscheider in Sachen Umwelt eingeplant: Myron Ebell.

Kann es noch schlimmer kommen? Immer! Nicht nur, dass der Klimawandel für die Trumpisten eine von China in die Welt gesetzte Ente ist. Der Mann, der für den „President-elect“ Entscheider in Sachen Umwelt sein soll, wird einer der bekanntesten Klimawandelleugner der USA: Myron Ebell soll zunächst den „Übergang“ zur neuen Regierung in der Umweltbehörde (EPA) managen. Diese abzuschaffen hat Donald Trump bereits versprochen.

Ebell ist Ökonom und Chef der Cooler Heads Coalition, die wissenschaftliche Beweise für die Erderwärmung widerlegen will. Außerdem arbeitet der Mann aus Oregon für das Competitive Enterprise Institute, einen Thinktank, der von der Kohle- und Ölindustrie finanziert wird.

Klimaschützer wie Exvizepräsident Al Gore hält der 63-Jährige für „Kräfte der Dunkelheit“, dem Treibhauseffekt kann er auch Gutes abgewinnen: „Dann sterben nicht mehr so viele Leute bei Winterstürmen.“

In den rebellischen 60er Jahren habe er gelernt, dass man Autoritäten und altbekannte Sicherheiten systematisch hinterfragen soll, sagt Ebell. Schlecht auch für Papst Franziskus. Dessen Umweltenzyklika „Laudato sí “ hält Ebell für „theologisch suspekt, große Teile davon sind linkes Gegeifere“.