Kommentar Sexuelle Gewalt in der Kirche

Missbilligen und bedauern reicht nicht

Die katholische Kirche will ernsthafte Lehren aus der Missbrauchsstudie ziehen. Dann muss sie endlich auch Täternamen öffentlich machen.

Die katholische Kirche hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn es um die Aufarbeitung sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen geht. Bislang wurde man den Verdacht nicht los, dass sie sich mehr oder weniger sträubt, die seit 2010 öffentlich gewordenen massiven Vorfälle ernsthaft aufzuarbeiten. Diesem Eindruck versuchen die Kleriker nun mit der groß angelegten sogenannten MHG-Studie entgegenzuwirken, die die Strukturen eines missbrauchsfördernden Systems offenlegen soll.

Die Studie, die am Dienstag in Fulda vorgestellt wird, ist zwar ein erster Schritt. Doch das Projekt hat Mängel – so bekamen die Forscher keinen Zugang zu den Originalakten und waren auf freiwillige Mitarbeit der Bistümer angewiesen. Von diesen hat jedoch nur ein Drittel seine Archive geöffnet. Die Befunde zeichnen also nur ein unvollständiges Bild vom tatsächlichen Ausmaß der Gewalt. Dieses dürfte noch weitaus größer sein.

Wie Kirchenvertreter bis hinauf zum Papst auf solche beschämenden Enthüllungen reagieren, bleibt auf der Bekenntnisebene stecken: Die Kleriker missbilligen und verurteilen sexuelle Gewalt in den eigenen Reihen. Gut, und weiter?

Will die katholische Kirche ernsthaft das System von sexueller und seelischer Gewalt an Minderjährigen offenlegen und soweit es geht beseitigen, kommt sie nicht drumherum, in einem zweiten Schritt auch Namen zu nennen.

Ohne Scheu zur Glaubwürdigkeit

Täternamen zu veröffentlichen tut weh, Täternamen dürften die Glaubensinstitution in ihren Grundfesten erschüttern. Aber will die katholische Kirche jemals wieder glaubwürdig sein und das Vertrauen in die Sicherheit von Schutzbefohlenen zurück erlangen, sollte sie diesen Schritt nicht scheuen. Und im nächsten Schritt die Täter entlassen und nicht – wie mitunter geschehen – versetzen und befördern.

Nur wenn Täternamen bekannt sind, wird sich tatsächlich etwas ändern. Es ist wie mit der #MeToo-Kampagne: Das System sexueller Gewalt an Frauen in nahezu allen Branchen ist seit langem bekannt. Doch den Opfern wurde kaum Glauben geschenkt und Täter selten verfolgt.

Solange keine Namen fielen, durften sich die Täter sicher fühlen, Leben und Karrieren zerstören, die Opfer weiter ängstigen. Erst als die Weinsteins und Wedels tatsächlich abtreten mussten, erfuhren die Opfer und das Thema jene Aufmerksamkeit, die sie verdienen.

Es geht dabei keineswegs um willkürliches und rachsüchtiges Anprangern. Es geht um die körperliche und seelische Unversehrtheit von Minderjährigen. Und das ist ein Menschenrecht – auch in der Kirche.