Zum Internationalen Tag der Pressefreiheit veranstaltet die Initiative Freundeskreis Free Deniz am 3. Mai von 17.30 bis 22 Uhr am Brandenburger Tor ein Konzert, mit dem man für die Freilassung aller inhaftierten Journalisten in der Türkei (und anderswo) eintritt. Neben Bands wie The Notwist, Die Sterne oder die Antilopen Gang ist dort auch der taz-Chor zu sehen und zu hören. Weitere Infos: www.taz.de/Auf-die-Presse