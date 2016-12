Krieg in Syrien

Erneute Kämpfe in Aleppo

Die Feuerpause hielt nur kurz. Nach der Eroberung Aleppos durch Regierungstruppen berichten Aktivisten und das russische Militär von erneuten Kämpfen.

DAMASKUS/BEIRUT dpa/ap | Im Ostteil der syrischen Großstadt Aleppo hat es am Morgen nach Berichten von Aktivisten und Beobachtern erneut Kämpfe und Artilleriebeschuss gegeben. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von einer Explosion durch Artilleriebeschuss des syrischen Regimes auf das Rebellendistrikt Saif al-Daule in Ost-Aleppo. Auch der Aktivist Mahmud Raslan sagte, um dieselbe Tageszeit gegen 10.15 Uhr sei eine Rakete eingeschlagen. Auch die russische Armee sprach von einer Wiederaufnahme der Kämpfe.

Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete unter Berufung auf ihren Korrespondenten, syrische Regierungstruppen und mit ihr verbündete schiitische Milizen hätten die Waffenruhe durchbrochen. Sie hätten begonnen, den belagerten Teil mit schweren Waffen zu beschießen.

Wie die russische Nachrichtenagentur Tass mit Verweis auf das russische Verteidigungsministium meldete, hätten Rebellen versucht, die Belagerung der syrischen Truppen zu durchbrechen. Der Versuch sei zurückgeschlagen worden.

Zuvor hatte der Syrien-Verbündete Russland am Dienstagabend gemeldet, die syrischen Regierungstruppen hätten den seit 2012 von Rebellen gehaltenen Ostteil der einstigen Handelsmetropole ganz unter ihre Kontrolle gebracht. Die Rebellen hatten demnach am Dienstagabend einer Waffenruhe zugestimmt.

Am Mittwochmorgen sollte eigentlich der Abzug von 5000 Rebellen und ihren Familien aus Ost-Aleppo beginnen. Doch er verzögerte sich aus nicht bekannten Gründen. Die Rebellen sollen in das von Aufständischen kontrollierte Atareb im Nordwesten der Provinz Aleppo gebracht werden. Die Busse stünden an einem vereinbarten Ort dafür bereit, berichtete der Sender Al-Majadin.