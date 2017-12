Der Anschlag Am 19. Dezember 2016 raste der Tunesier Anis Amri mit einem Lkw in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Elf Menschen starben, knapp 100 wurden verletzt. Den Lkw-Fahrer hatte Amri zuvor erschossen. Es war der schwerste islamistische Anschlag in Deutschland. Amri galt bei der Polizei als Gefährder, die Ermittler machten gravierende Fehler. Vier Tage später wurde Amri in Italien von einem Polizisten erschossen.

Die Opfer In einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel werfen die Hinterbliebenenen aller zwölf Mordopfer der Regierung Untätigkeit vor. Bis heute habe ihnen Merkel nicht kondoliert, die Anti-Terror-Arbeit in Deutschland sei mangelhaft, die Entschädigungssummen für die Opfer seien zu gering. Merkel will sich einen Tag vor den Gedenkfeiern zum Jahrestag des Anschlags mit den Opfern treffen.

Der Beauftragte Bundesjustizminister Heiko Maas hatte im März den SPD-Politiker und ehemaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz Kurt Beck als Opferbeauftragten der Bundesregierung eingesetzt. Kommende Woche wird er den Abschlussbericht zu seiner Tätigkeit vorlegen.

Das Gedenken Am Jahrestag des Terroranschlags wird am Breitscheidplatz im Kreis der Hinterbliebenen und Überlebenden das Mahnmal für die Todesopfer eingeweiht. Ihre Namen werden an den Stufen der Gedächtniskirche eingraviert, ein goldfarbener Riss im Boden soll an sie erinnern. In der Gedächtniskirche wird es eine Andacht sowie eine öffentliche Veranstaltung am Mahnmal geben. Im Abgeordnetenhaus ist eine Gedenkstunde geplant.