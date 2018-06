Liveticker Deutschland – Schweden

Deutschland vor dem Aus

1:0, aber leider nicht für Schland. Toivonen haut erst Rudy raus, dann den Ball ins Netz. Schweden führt. Bei diesem Stand fliegt Deutschland heim.

Zwischenbericht von der Berliner Fanmeile: Schland-Fans singen mit Matze Knop verkleidet als Jogi Beckenbauer „You'll never walk alone“. Schockstarre. Auch, weil Deutschland hinten liegt.

Halbzeitfazit: Die Überraschung rückt näher. Toivonen schockt die Mannschaft: Deutschland liegt gegen Schweden trotz guten Starts 0:1 hinten. So müsste die DFB-Elf den Rückflug nach Deutschland antreten.

45+3.: Kurz vor dem Pausenpfiff. Freistoß für Schweden, Berg schießt, aber Neuer rettet. Löw tritt ab (in die Katakomben).

45.: Die deutsche Elf wirkt hilflos. Bei der Kabinen-Ansprache wären wir gleich gerne dabei.

40.: Ball tickert im Strafraum hin und her. Müller fordert Hand-Elfmeter, bekommt ihn aber nicht.

39.: Jetzt müsste Klose kommen.

38.: Jogi sieht ziemlich zerzaust aus. Kein Wunder, nach 100 Spielen könnte für ihn Schluss sein.

taz-Top-Analyse: Da hilft auch nicht der Reklamier-Arm von Neuer. Ausgerechnet Nummer 20, der fiese Toivonen: Erst Rudy raus, dann den Ball rein.

32.: Euer Ernst? Tor für Schweden.

Zwischenbericht aus der anonymen Kneipe (#3): Die Finnen sprechen mit der Wirtin aus Sotschi (behauptet sie). „Die Schweden haben immer Glück, das kennen wir vom Eishockey“.

26.: Den Schweden merken wir uns. Wir sagen nur Nummer 20.

25.: Ein Aua auf dem Platz! Ausgerechnet Rudy!! Voll ins Gesicht!!! Bluuuut!!!!!!!!!!!!!!

Live aus dem Stadion taz-Reporter Johannes Kopp: Die Fans der neuen großen Fußballgroßmacht machen sich lautstark mit Rossija-Rufen bemerkbar.

Zwischenbilanz nach 20. Minuten: Deutschland will unbedingt, kann aber irgendwie nicht. Schweden im Ansatz gefährlich, wir zittern aber nicht.

19.: Reus mit Raumgefühl, sagt der Kommentator Tom im TV. Reus findet den Raum nicht, sagt Kommentatorin Eli in der taz.

18.: Schlandfact: Heute ist Jogis 100. Pflichtspiel als Bundesjogi.

Zwischenbericht aus der anonymen Kneipe (#2): Finnen diskutieren über die Zugehörigkeit zu Skandinavien. Auf der Leinwand aber eine Großchance nach der anderen. So kann's gehen.

13.: Mega-Chance für Schweden. Neuer muss aus dem Tor kommen und rettet Deutschland.

9.: Reus passt auf Werner. Aber Schweden verteidigt in höchster Not. Uns bleibt die Luft weg!

8. Minute: Flanke auf Draxler, Querschuss geht daneben.

Zwischenbericht aus der anonymen Kneipe: „Das ist wie die WM 54: Vorrunde verloren, Titel trotzdem geholt!“

6. Minute: Das Spiel findet in der schwedischen Hälfte statt. Die spielen ja fast wie Mexiko!

3. Minute: Erste große Chance für Jogis Jungs. Draxler versiebt.

1. Minute: Immerhin erobern die Deutschen den Ball von den Schweden.

19:54: Die Mannschaften stehen im Tunnel. Müller lacht. Neuer nicht.

19:50: Kein Sommermärchen in Berlin (14 Grad, Nieselwetter). Aber Zittermärchen. Berlin friert, aber steht in langen Schlangen vor der Fanmeile.

Vor dem Anpfiff: Schicksalsspiel für Jogis Jungs! Heute müssen Tore her, sonst wird's eng. Bisheriger Punktestand für Schland: 0. Während der Gegner aus dem ersten Spiel – Mexiko – bereits 6 Punkte hat, hat Schweden immerhin schon 3. Das bedeutet: Verliert die Mannschaft des DFB (Gruß an Max), ist sie raus.

Hummels hat übrigens Nacken. Für ihn spielt Antonio Rüdiger. Und der Herthaner Marvin Plattenhardt steht dieses Mal auch nicht in der Startelf. Jonas Hector ist wieder fit.

Insgesamt hat der Bundestrainer vier Positionen verändert. Neben Hummels und Plattenhardt müssen auch Özil und Khedira auf der Bank bleiben. Jedenfalls vorerst. Özil ist damit erstmals seit 2010 nicht in der Anfangsformation. Stattdessen spielen Marco Reus und Sebastian Rudy (74 Kilo, 1,80 Meter groß, brünett, verheiratet).

Heute am Ticker die Frauen aus dem taz-Panter-Workshop „Fußball und Nähe“ (Gruß an Konny). Wir werden für Sie live aus dem Konferenzraum der taz das Spiel kommentieren. Außerdem sind wir live bei der – Achtung! – Fanmeile!!!! Und live in einer Berliner Kneipe, deren Namen wir vorerst nicht bekannt geben.

Zum Gegner Schweden: Mit drei Punkten um Rücken können die Schweden entspannt und defensiv in die Partie gehen.