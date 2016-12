Lkw rast in Berliner Weihnachtsmarkt

Was bislang bekannt ist

Die Berliner Polizei spricht von zwölf Toten und hat eine Flüchtlingsunterkunft durchsucht. Kanzlerin Merkel äußert sich zur Stunde zu der Tat.

Was wir sicher wissen:

■ Ein dunkelgrauer Sattelschlepper ist am Montag um kurz nach 20 Uhr in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz an der Berliner Gedächtniskirche nahe dem Bahnhof Zoo gefahren.

■ Der LKW kam von der Hardenbergstraße oder Kantstraße, fuhr in die Einfahrt des Weihnachtsmarkts und dann 60 bis 80 Meter durch eine Gasse zwischen den Marktbuden hindurch. Auf der Budapester Straße blieb er stehen. Laut Polizei hat der Lkw ein polnisches Kennzeichen und Stahlträger geladen.

■ Nach Angaben der Polizei wurden zwölf Menschen getötet und 48 zum Teil schwer verletzt.

■ Die Polizei hat bestätigt, dass der Beifahrer, ein polnischer Staatsbürger, getötet wurde. Der Mann hat nach Angaben der Polizei den Lkw nicht gesteuert. Der Fahrer flüchtete.

■ Die Polizei hat bislang keine gesicherten Erkenntnisse zum Hintergrund der Tat, spricht aber von einem „vermutlich terroristischen Anschlag“. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Lkw vorsätzlich in die Menschenmenge gesteuert wurde.

■ Die Polizei hat am Dienstagmorgen einen Hangar auf dem früheren Flughafen Tempelhof durchsucht. Dort befindet sich Berlins größte Flüchtlingsunterkunft. Vier junge Männer Ende 20 aus dem Hangar 6 seien befragt worden, es gab aber keine Festnahmen, sagte Sascha Langenbach, Sprecher des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten. Der Einsatz, an dem auch Kräfte der Spezialeinheit (SEK) beteiligt waren, habe um 3 Uhr mit bis zu 250 Beamten begonnen. Die Kräfte seien dann aber reduziert worden. Die Lage sei ruhig gewesen. Um 8 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen.

■ Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat die Ermittlungen inzwischen vollständig an sich gezogen. Auch die Pressearbeit „zu allen Ereignissen im Zusammenhang mit dem Vorfall vom Breitscheidplatz“ habe der Generalbundesanwalt übernommen, teilte die Berliner Polizei am Dienstagmorgen mit. In der Nacht war die Rede davon gewesen, dass in Berlin und Karlsruhe „parallel“ ermittelt werde.

Was wir nicht sicher wissen:

■ Ein Tatverdächtiger soll versucht haben zu fliehen. Er soll in der Nähe des Breitscheidplatzes festgenommen worden sein. Die Polizei klärt derzeit, ob es sich bei dem Festgenommenen um den Fahrer des Lastwagens handelt.

■ Die Polizei macht bislang keine Angaben zur Herkunft des Verdächtigen. Die Nachrichtenagentur dpa, das ZDF und der Berliner Tagesspiegel berichten, der Mann könnte Afghane oder Pakistani sein. Die Quelle dafür sind nicht genau benannte Sicherheitskreise. Der RBB berichtet, der Verdächtige sei als Flüchtling Ende vergangenen Jahres über Passau nach Deutschland eingereist. Bestätigt sind diese Informationen bislang nicht.

■ Entgegen anderslautender Gerüchte im Netz gibt es bislang keine Bekennung einer terroristischen Gruppe zu der Tat.

■ Nach Angaben des Spediteurs gehört der Lkw einer polnischen Spedition in der Nähe von Stettin. Der Spediteur sagte polnischen Medien, der Lkw habe Stahlträger aus Turin nach Berlin bringen und während eines Zwischenstopps in der Hauptstadt einen Teil des Transportguts abladen sollen. Dann sollte er weiter nach Polen fahren. Der Lastwagen sei aber nicht am Ziel in Berlin eingetroffen.

Wie es am Dienstag weitergeht:

■ Um 9 Uhr haben die Innenminister der Länder und Bundesinnenminister Thomas de Maizière in einer Telefonkonferenz über das Geschehen beraten. De Maizière hat bundesweite Trauerbeflaggung der Bundesbehörden angesetzt.

■ Auch der Berliner Senat hat sich am Vormittag über die Lage beraten. Die Landesregierung ließ sich von Innensenator Andreas Geisel (SPD), den Sicherheitskräften und der Staatsanwaltschaft zum Ermittlungsstand und den getroffenen Maßnahmen berichten lassen, teilte die Senatskanzlei am Morgen mit.

■ Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt zur Stunde eine Erklärung ab.

■ Ab 11.30 Uhr soll in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ein Kondolenzbuch des Senats ausliegen, in das sich zunächst die Mitglieder der Landesregierung eintragen sollen. Danach könnten sich die Berliner und Gäste der Stadt eintragen. Zum Zeichen der Trauer würden alle Fahnen in der Stadt auf Halbmast gesetzt.

■ Um 13 Uhr wollen Polizei, der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Innensenator Andreas Geisel auf einer Pressekonferenz die Öffentlichkeit informieren. Beide waren am Abend an die Gedächtniskirche gekommen.