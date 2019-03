Christian Pentzold, 37, ist seit 2016 Juniorprofessor für Kommunikations- und Medienwissenschaften an der Universität Bremen. Er forscht unter anderem über Formen der Zusammenarbeiten im Netz und medienbasierter Erinnerung. Seine Doktorarbeit schrieb er an der Technischen Universität Chemnitz und am Oxford Internet Institute (University of Oxford) über die Wissensproduktion in der Wikipedia. Dafür wurde er selbst zum Autor von Artikeln und schrieb über die holländische Tulpenmanie im 16. Jahrhundert.