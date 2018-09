Nach Angriff auf Militärparade

Iran rüffelt Diplomaten

Nach dem tödlichen Angriff auf eine Militärparade hat der Iran mehrere Diplomaten einbestellt. Europäische Länder sollen Terroristen Unterschlupf gewähren.

TEHERAN AP/AFP | Der Iran hat nach einem Angriff auf eine Militärparade mit mindestens 29 Toten Diplomaten aus drei europäischen Ländern einbestellt. Betroffen waren diplomatische Vertreter aus Großbritannien, Dänemark und den Niederlanden, wie aus einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung des iranischen Außenministeriums hervorging. Den Ländern wird vorgeworfen, Mitgliedern der Terrorgruppe Unterschlupf zu gewähren, die den Anschlag vom (gestrigen) Samstag in der Stadt Ahwas für sich reklamierten. Zudem wurden 57 Menschen verletzt.

Der Iran habe Kopenhagen und Den Haag „bereits gewarnt“, sagte Außenamtssprecher Bahram Kassemi der Mitteilung zufolge zu niederländischen und dänischen Diplomaten. London wurde in der Mitteilung für ein unmittelbar nach dem Angriff ausgestrahltes Interview mit einem Anhänger der Arabischen Kampfbewegung für die Befreiung von Ahwas kritisiert. Die Entscheidung des Senders mit Verbindungen zu Irans Erzrivale Saudi-Arabien nannte der iranische Botschafter in Großbritannien, Hamid Baeidinedschad, eine „abscheuliche Tat“.

Die Arabische Kampfbewegung für die Befreiung von Ahwas reklamierte das Attentat für sich. Die iranischen Behörden gehen davon aus, dass dieses Bekenntnis stimmt. Auch die Terrormiliz Islamischer Staat beanspruchte den Anschlag über ihr Sprachrohr Amak für sich, legte aber keine Beweise vor. Auch erklärte sie zunächst, das Attentat habe Präsident Hassan Ruhani gegolten. Der befand sich aber nicht in Ahwas, sondern bei einer Parade in Teheran, die an den Beginn des Golfkriegs mit dem Irak vor 38 Jahren erinnerte.

Nach iranischen Medienberichten schossen während der Parade uniformierte Männer plötzlich in die Zuschauermenge. Anschließend hätten die Angreifer versucht, auch auf die Tribüne für offizielle Besucher zu feuern. Sicherheitskräfte hätten sie dann niedergeschossen.

Irans Präsident Hassan Ruhani drohte mit einer „vernichtenden Antwort“ auf die Attacke, für die seine Regierung die USA mitverantwortlich machte. Außenminister Mohammed Dschawad Sarif erklärte, „regionale Terror-Sponsoren und ihre US-Herren“ seien für den Angriff verantwortlich. Die Revolutionsgarden beschuldigten von Saudi-Arabien finanzierte „Terroristen“, den Angriff verübt zu haben.