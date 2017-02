Neue Kritik an der Pkw-Maut

Dobrindt hält dagegen

Der Verkehrsminister hat Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Pkw-Maut zurückgewiesen. Laut einem Gutachten des Bundestags verstößt sie weiterhin gegen EU-Recht.

BERLIN/WIEN dpa/rtr | Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat neue Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Pkw-Maut zurückgewiesen. „Sie ist gerecht und europarechtskonform. Das hat auch die EU-Kommission bestätigt“, sagte der CSU-Politiker am Freitag. „Die Maut kommt.“

Laut einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags im Auftrag der Grünen verstößt des Vorhaben jedoch weiterhin gegen EU-Recht – trotz der von Dobrindt mit Brüssel vereinbarten Änderungen. Die Kombination mit der geplanten Maut-Entlastung für Inländer über eine niedrigere Kfz-Steuer bewirke „eine mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit“ zu Lasten von Fahrern aus dem Ausland.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sprach von „konstruierten Vorwürfen“ und einem „Auftrags-Gutachten“ der Grünen. „Bei so viel fachlicher Ignoranz muss man die Frage nach dem Sinn des Wissenschaftlichen Dienstes stellen“, sagte er der dpa. „Die EU-Kommission sieht die deutsche Maut klar als europarechtskonform.“

Österreich sieht sich durch das Gutachten in seiner Kritik an den deutschen Pkw-Mautplänen bestätigt. Diese seien eindeutig gegenüber Ausländern diskriminierend, sagte Verkehrsminister Jörg Leichtfried am Freitag in Wien. Dies belege eine Studie des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. „Die Autofahrerinnen und Autofahrer aus anderen EU-Ländern müssen zahlen, während die Deutschen das Geld zurückbekommen.“

Leichtfried verwies auf den Widerstand auch anderer deutscher Nachbarstaaten wie die Niederlande. „Dass am Ende nur Ausländer zahlen, geht gar nicht.“ Österreich erwägt eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, wenn die Maut im Frühjahr die parlamentarischen Hürden nimmt.