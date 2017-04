Queere Presselandschaft in Deutschland

Wie Rotlichtbars mit Samtvorhängen

Das Aus der gedruckten „Männer“ beendet die Ära der Schwulenmagazine. Und es macht deutlich, was hierzulande fehlt.

Die Nachricht kam Mitte März, verpackt in rosa Bonbonpapier. Man wolle, teilte die Bruno Gmünder GmbH in dürren Worten mit, künftig noch mehr in die Zukunft investieren. Darum schlösse man das Kapitel Print nach dreißig Jahren ab. Die Zeitschrift Männer, 1987 als Männer aktuell gestartet, gebe es ab sofort nur noch als Website.

Für die queere Presselandschaft in Deutschland ist es das Ende der Dinosaurier. Im einwohnerstärksten Land Westeuropas wird ab sofort kein schwules Kaufmagazin mehr produziert. Mannschaft, das letzte deutschsprachige seiner Art, stammt aus der Schweiz.

Die Ära schwuler Kaufzeitschriften begann 1969 in der alten BRD mit dem Magazin Du&Ich. Dessen erste Ausgabe erschien noch im selben Monat September, in dem der Paragraf 175 entschärft und männliche Homosexualität nicht mehr gänzlich verboten war.

In den 70ern blühte das Genre: him applaus, Unter uns, Adam oder Don hießen die Hefte und lebten in der Regel von einer skurrilen Mischung aus schlüpfrigen Softcore-Erotik-Fotos, überraschend politischen Beiträgen und einem riesigen Kleinanzeigenteil, halb schwuler Heiratsmarkt, halb Callboy-Strich. Ganze Generationen junger schwuler Männer haben bis in die Neunziger hinein mit diesen Heften am Bahnhofskiosk ihr Coming-out gemacht. Das war kein billiger Spaß, die dünnen Heftchen kosteten ein halbes Vermögen. Da kaum ein Unternehmen in den als anrüchig geltenden Magazinen werben wollte, finanzierten sie sich fast ausschließlich über die Verkäufe.

In anderen Ländern gelang der Sprung zum Mainstream

Der Abstieg des ­schwulen Kaufmagazins begann im Grunde schon in den Neunzigern mit dem Aufstieg der zunächst schwullesbischen und später queeren Stadtmagazine. Sie waren gratis, regional, ­penisfrei, anzeigenkompatibel, überall in der Szene verfügbar und dem Lebensgefühl selbstbewusster schwuler Männer in Großstädten um vieles näher – so aufgeräumt wie die trendigen Szene-Cafés, in denen sie auslagen.

Im Vergleich dazu wirkten die schwülstigen Kaufmagazine wie Rotlichtbars mit Samtvorhängen und Türspion. Insofern war die spät gegründete Männer aus dem Haus Gmünder schon der Versuch, ein Genre zu modernisieren, das die Moderne zu verschlafen drohte. Doch die Qualität des Magazins wechselte so sprunghaft wie die Chefredakteure. Und den Geruch, nur ein monatlicher Katalog für die übrigen Produkte des Verlagshauses zu sein, wurde Männer auch lange nicht los.

In anderen Ländern gelang dagegen zur selben Zeit der Sprung in den Mainstream. Ob Gay Times und Attitude in Großbritannien oder Out in den USA, aber auch Tetû in Frankreich: Professionell gemachte Magazine, die neben Politik zunehmend Society- und Lifestyle-Themen in den Mittelpunkt rückten, eroberten dort Anzeigenkunden und eine viel größere, zahlungskräftigere und urbanere Leserschaft als in Deutschland. Versuche, solche Konzepte auch hierzulande umzusetzen, wie das kurzlebige Front-Magazin, kamen zu spät.

Spätestens ab 2010 begann das Sterben der letzten ihrer Art. Adam wurde 2011 eingestellt. Du&Ich, 2003 noch einmal vom Totenbett zurückrelauncht und über ein paar Jahre hinweg sogar relativ erfolgreich, hielt bis 2014 durch. Mit dem Aus von Männer ist nun das Ende erreicht. Die Leserschaft wurde einfach immer kleiner.

Lesbische Kaufmagazine wie L-Mag oder Straight halten sich dagegen wacker. Vor allem die treuen Abonnentinnen machen den Unterschied, aber auch die Tatsache, dass Frauen statistisch gesehen mehr lesen. Vielleicht ist es aber auch das unter Lesben stärker verbreitete Gefühl, mit der eigenen Presse solidarisch sein zu wollen.

Ein weithin sichtbares Leitmedium für LGBTQs fehlt

Schwierig bleibt die Frage zu beantworten, ob die schwule Welt dem Tod ihrer Kaufmagazine hinterhertrauern sollte. Für Nacktbildchen jeder Art lässt das Internet keine Wünsche offen. Die Gratismagazine halten sich nach einer schmerzhaften Phase der Konsolidierung wacker am Markt und ihre Leser*innen auf dem Laufenden. Mit Queer.de existiert zumindest im Netz ein LGBTQ-Nachrichtenportal. Und große Verlage stellen mittlerweile auch queere Inhalte ins Netz.

Vielleicht ist der endgültige Niedergang also gar nicht so schlimm. Und dennoch: Mehr denn je wird nach dem Ende der gedruckten Männer in Deutschland offenbar, wie sehr ein weithin sichtbares Leitmedium für die gesamte LGBTQ-Zielgruppe fehlt, ein Ort für gut gemachten Journalismus, für Reportagen und Porträts, aber auch für gesellschaftliche Debatten zu Genderfragen, Fragen des Umgangs mit Sexualität.

Es braucht ein Magazin, dessen Stimme überall wahrgenommen wird

Ein Magazin, dessen Stimme auch im heteronormierten Rest der Gesellschaft wahr- und ernst genommen wird. Vor allem aber fehlt auch ein Medium, das sich an all jene schwulen Männer richtet, die sich in der für sie unübersichtlichen LGBTQ-Welt nicht zurechtfinden und das ihnen eine Heimat bietet, die schwule Kaufmagazine zuletzt nicht mehr bieten konnten.