Für eine rechtspopulistische Partei eher ungewöhnlich, stellen Schwedens Sverigedemokraterena (Schwedendemokraten) mehr Frauen als Männer auf ihrer Kandidatenliste zur Wahl. Jessica Stegrud war die große Überraschung, als Parteichef Jimmie Åkesson Mitte Februar das Spitzentrio für die EU-Parlamentswahl vorstellte. Erst einen Tag zuvor war die 48-Jährige bei den Schwedendemokraten eingetreten. Auf dem für den Einzug ins Parlament sicheren Listenplatz 2 soll sie offenbar als relativ seriöses Aushängeschild für eine aus dem Neonazi-Milieu stammende Partei fungieren, die so gerne aus dem innenpolitischen Abseits herauskommen möchte, in das die übrigen schwedischen Parlamentsparteien sie in der Vergangenheit gestellt haben.

Auch wenn bislang parteipolitisch nicht aktiv, hat Stegrud vor allem über soziale Medienkanäle schon länger an politischen Debatten teilgenommen und dabei einen deutlich migrationsfeindlichen Standpunkt vertreten. „Ich habe ein breites politisches Netzwerk aufgebaut, habe auch Anfragen anderer Parteien wegen einer möglichen Kandidatur bekommen, aber die Schwedendemokraten liegen mir am nächsten“, sagte sie. Bei der Volksabstimmung 1994 habe sie gegen einen EU-Beitritt Schwedens gestimmt: „Jetzt sehe ich allerdings auch Vorteile mit einer Mitgliedschaft, wobei mir aber die überstaatliche Tendenz nicht gefällt.“ Die EU müsse den Brexit zum Anlass nehmen „nachzudenken, was falsch gelaufen ist“.

Die Ökonomin, die vorwiegend in der Energiebranche gearbeitet hat, spielt laut Informationen des schwedischen Nachrichtenmagazins „Fokus“ eine führende Rolle in Gruppen, die „schwedische Zonen“ errichten möchten, in denen man als Schwede im „multikulturellen“ Schweden „überleben“ könne. Diese Vereinigungen verfolgen das Projekt, sich gezielt in kleineren Orten anzusiedeln, dort „schwedisch zu leben“ und die politische Kontrolle zu übernehmen. „Ich weiß von diesem Projekt nicht so viel“, spielt Stegrud selbst ihre eigene Rolle herunter. Im vergangenen Jahr beklagte sie, Schwedens Meinungsfreiheit stehe nur auf dem Papier, in der Realität sei es nämlich schwer eine Plattform zu finden, von der aus man „inopportune Ansichten“ zum Ausdruck bringen könne.

(Foto: Janerik Henriksson/picture alliance /NYHETSBYRÃ TT NYHETSBYRÅN)