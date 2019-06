Zur Person

Geb. 1963 in Timmendorfer Strand. Gründungsmitglied und Sänger der Band „Die Goldenen Zitronen“. Zusammen mit Rocko Schamoni gründete er den „Golden Pudel Club“ in Hamburg. Seit 2000 ist er als Theaterregisseur und -autor tätig, u. a. fürs Schauspielhaus Hamburg, Düsseldorf und Zürich, Münchner Kammerspiele, Wiener Festwochen, Bayerische Staatsoper oder Ruhrtriennale. Hörspielpreis der Kriegsblinden für „Ein Menschenbild, das in seiner Summe null ergibt“ (2007). Gastprofessur an der Akademie der Bildenden Künste in München. Ist mit verschiedenen Projekten in Europa, Amerika, Namibia, Japan und Jamaika unterwegs.

Zur Inszenierung

„Das Bauhaus – Ein rettendes Requiem“ hat als begehbarer Film am 20. 6. 2019 in der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Premiere. Danach spielt die Band „Alte Sau“. Im Anschluss an die Aufführung vom 22. 6. tritt „Der Plan“ auf.

https://www.volksbuehne.berlin/de/