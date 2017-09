Zur Person: Wurde 1971 in Südvietnam geboren. 1975 flohen seine Eltern vor dem kommunistischen Vietcong mit dem Vierjährigen in die USA. Schule und Studium in Kalifornien, arbeitete zuletzt als Hochschullehrer an der University of California. Den Sommer 2017 verbrachte er in Frankreich, wo er an einer Fortsetzung des „Sympathisanten“ arbeitete, die im Paris der 1980er Jahre spielen soll.

Zum Roman: Für seinen Debütroman „Der Sympathisant“ erhielt Viet Thanh Nguyen 2016 den „Pulitzer Prize for Fiction“. Der Autor erzählt darin von einem südvietnamesischen Hauptmann, der für die nordvietnamesischen Kommunisten spioniert: zuerst in Vietnam und nach Ende des Krieges in den Vereinigten Staaten.