Bundesweite Warnstreiks im öffentlichen Dienst: Allein in Berlin haben am Dienstag 10.000 Landesbeschäftigte ihre Arbeit niedergelegt. An dem ganztägigen Warnstreik beteiligten sich vor allem Lehrer, Kita- und Hort-Erzieher, dazu Angestellte aus Hochschulen, Jugendämtern und anderen Behörden. Die Warnstreiks sollen am Mittwoch fortgesetzt werden. Aufgerufen haben die GEW Berlin, Verdi und die Polizeigewerkschaft GdP. Sie fordern 6 Prozent mehr Lohn, mindesten aber 200 Euro, darüber hinaus strukturelle Verbesserungen in der Eingruppierung. Die dritte und eventuell letzte Verhandlungsrunde ist für Donnerstag angesetzt. Die Länder, deren Verhandlungsführer Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) ist, halten das für nicht bezahlbar.