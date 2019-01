Sozialaktivisten in Kolumbien

Fast alle 48 Stunden ein Mord

Nirgendwo leben Sozialaktivisten so gefährlich wie in Kolumbien. Die Regierung lässt bedrohliche kriminelle Strukturen unangetastet.

BOGOTÁ taz | Leonardo Nastacuas Rodríguez war schon das neunte Opfer in diesem neuen Jahr. Die Mörder töteten den Sprecher der indigenen Awá in seinem Haus mit mehreren Schüssen. Rodríguez wurde 36 Jahre alt. Er hinterlässt eine zweijährige Tochter.

Die Täter gehören wahrscheinlich zu illegalen bewaffneten Gruppen, die die Awá aus ihrem Gebiet vertreiben wollen, um dort Koka anzubauen. Die Gegend im südlichen Nariño ist zudem strategisch wichtig, um von dort mit Drogen und Waffen nach Ecuador und zur Pazifikküste zu handeln.

Nirgends leben Menschen, die sich politisch oder ökologisch engagieren, so gefährlich wie in Kolumbien. Das sagt der aktuelle Bericht der internationalen Menschenrechtsorganisation Front Line Defenders. Demnach wurden 2018 in Kolumbien 126 Menschenrechtsverteidiger*innen ermordet – mehr als doppelt so viele wie in Mexiko, dem zweitgefährlichsten Land.

Die Nichtregierungsorganisation Indepaz zählt sogar 226 Opfer in Kolumbien. In derselben Zeit gingen die landesweiten Morde um 40 Prozent zurück. Als Grund dafür gilt das Friedensabkommen, das die Santos-Regierung im November 2016 mit der größten Guerilla­gruppe Farc unterzeichnete.

Nicht Einzeltäter, sonden kriminelle Strukturen

Die Ermordungen von Aktivist*innen gehen jedoch weiter. Was Nichtregierungsorganisationen und die Vereinten Nationen seit Langem anprangern, hat jetzt erstmals auch der kolumbianische Staat anerkannt: Dahinter steckten keine Einzeltäter, sondern kriminelle Strukturen. Die Hälfte der Opfer sind Gemeinderäte.

Für die Menschenrechtlerin Diana Sánchez von der Nichtregierungsorganisation Minga ist dieses Bekenntnis ein wichtiger Schritt. Sie kritisiert, dass die Regierung bisher nur auf den Personenschutz einzelner Aktivist*innen setzt. So stieg das Budget für die Nationale Schutzeinheit, die Bedrohte auf Staatskosten bewacht.

Laut Sánchez fehlt aber ein grundlegender Wandel der Strukturen, um bewaffnete Gruppen sowie Politiker, Beamte und Unternehmer, die mit ihnen unter einer Decke steckten, zu bekämpfen. Dazu müssten die Ermittlungs- und Anklagebehörden gestärkt werden. 2018 lag die Aufklärungsquote bei Mord nur bei 29 Prozent.

Unterstützer des Friedensprozesses besonders gefährdet

Menschenrechtsverteidiger*innen, die sich für die Umsetzung des Friedensprozesses einsetzten, seien die gefährdetste Gruppe in Kolumbien, hatte der UN-Sonderberichterstatter Michel Forst im Dezember bilanziert. Morde, Bedrohungen und Einschüchterungsversuche hätten „auf dramatische Weise“ zugenommen.

Die kolumbianische Gesellschaft solidarisiert sich immer mehr mit den Aktivist*innen. Präsident Uribes Regierung hatte das Vorurteil gestärkt, sie seien allesamt Guerilleros. Auch, um das staatliche Morden zu rechtfertigen.

„Seit dem Friedensprozess setzt sich langsam durch, dass das ehrliche, fleißige, meist sehr arme Leute sind und dass der Staat nichts tut, um sie zu schützen“, sagt Menschenrechtlerin Sánchez. 2018 protestierten erstmals Tausende gegen das Morden. Auch Kolumbiens Medien greifen das Thema konsequent auf. Der öffentliche Druck auf Präsident Duque wächst.

Regierung unter Druck

Er hatte den Friedensvertrag massiv kritisiert. Tatsächlich hat seine Regierung die meisten darin festgeschriebenen Mechanismen, die Sozialaktivist*innen schützen sollen, nicht umgesetzt. Am letzten Mittwoch berief Duque überraschend für Ende Januar die Nationale Kommission für Sicherheitsgarantien ein, die ein Teil des Friedensabkommens ist.

„Was die Regierung macht, sind einzig Verlautbarungen“, sagt Ariel Ávila von der Stiftung für Frieden und Versöhnung (Pares). Über 50 Jahre seien im Land gewalttätige Strukturen gewachsen. Politiker, Unternehmer, Großgrundbesitzer bauten private Sicherheitsdienste auf, die bei Bedarf töteten. „Zu viele Menschen haben vom Krieg profitiert“, sagt Ávila. „Sie wollen ihre Macht nicht abgeben. Einen Auftragsmörder bekommst du heute für weniger als 160 Euro.“

Es sterben die, die sich für Mitbestimmung einsetzen, ihr Land zurückfordern, die Wahrheit herausfinden oder Wiedergutmachung wollen – alles Rechte, die ihnen das Friedensabkommen zusichert.

„Es wird dieses Jahr noch mehr Tote geben, weil im Oktober Kommunalwahlen stattfinden“, sagt Ávila. „Es hilft nur internationaler Druck auf unsere Regierung und Justiz, damit sie endlich handeln.“