UN-Generalsekretär António Guterres hat sich als Vermittler in der Krise um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm angeboten. Er habe den Konfliktparteien seine Bereitschaft dazu mitgeteilt, erklärte Guterres am Dienstag in New York. Eine militärische Konfrontation der verfeindeten Atommächte hätte schreckliche Konsequenzen, unterstrich Guterres. Außerdem verurteilte er die Raketen- und Atomwaffentests Nordkoreas. Dadurch würden die regionale und die internationale Sicherheit erheblich gestört. (epd)