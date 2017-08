Ein 14-Jähriger hat den berühmten Macarena-Tanz auf einer Straßenkreuzung im saudischen Dschidda aufgeführt. Die Polizei reagierte prompt.

BERLIN taz | Die Polizei in Saudi-Arabien hat einen 14-Jährigen festgenommen, der in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda einen öffentlichen Tanz aufführte. Das berichtet die saudische Onlinezeitung Sabq.

Der Junge, dessen Name nicht bekannt ist, hatte sich auf Dschiddas beliebter Ausgehmeile Tahliya auf einer Straßenkreuzung vor wartenden Autos positioniert – und gekonnt die legendären Tanzbewegungen zum Neunzigerjahre-Hit „Macarena“ von Los del Rio zur Schau gestellt: rechter Arm vor, linker Arm vor und so weiter.

Als Grund für die Festnahme gab ein Sprecher der Polizei die Behinderung des Straßenverkehrs sowie einen Verstoß gegen die „öffentliche Moral“ an. Ein Video der Tanzeinlage sei von mehreren zuständigen Behörden zuvor „analysiert“ worden.

Mehrere Tausend Nutzer teilten das Video auf Twitter. Unter anderem verbreitete es der saudische Journalist und Blogger Ahmed Al Omran.

Jeddah boy dancing in the middle of Tahlia Street is the hero we need pic.twitter.com/fui9v2UuDF