Tatverdächtiger Uwe Böhnhardt

Sie weiß von nichts

Seit Wochen wird ermittelt, wie eine DNA-Spur an den Leichenfundort von Peggy K. kam. Beate Zschäpe sagt, sie habe keine Kenntnis vom Fall.

MÜNCHEN taz | Beate Zschäpe hält es denkbar kurz. Ob sie etwas zu dem Fall Peggy K. wisse, das sie nicht aus den Medien kenne, hatte sie Richter Manfred Götzl schon vor Wochen im NSU-Prozess gefragt. Am Donnerstagmorgen nun lässt Zschäpe ihren Verteidiger Hermann Borchert dazu endlich antworten.

Ihr reicht ein Wort: „Nein.“ Warum Zschäpe dafür eine derart lange Bedenkzeit brauchte, sagt Borchert nicht.

Mitte Oktober machten Ermittler einen sensationellen Fund: Sie stießen auf eine DNA-Spur des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt auf einem Stofffetzen vom Leichenfundort Peggy K.s. 2001 war die Neunjährige in Nordbayern verschwunden, erst in diesem Juli wurde ihr Skelett in einem Thüringer Wald entdeckt. Wie kam die DNA dorthin? Bis heute wird dazu ermittelt.

Zschäpe, so viel ist nun klar, wird dies nicht weiter erhellen. Richter Götzl fragte aber auch nach einem PC aus dem letzten Unterschlupf des Trios in Zwickau. Ermittler fanden darauf neben etlichen Pornobildern auch Fotos nackter Kinder.

Spur beruht möglicherweise auf Verunreinigungen

Auch hier lässt Zschäpe am Donnerstag abwiegeln. Den PC habe sie zwar gemeinsam mit Böhnhardt und Uwe Mundlos genutzt. Die Bilder aber kenne sie erst aus den Ermittlungsakten. Es sei jedoch Mundlos gewesen, der die damals gebrauchte Festplatte besorgt und in den Rechner geschraubt habe. Mehr könne sie dazu nicht sagen.

Zur DNA-Spur im Fall Peggy K. ermittelt eine Polizei-Soko und die Staatsanwaltschaft Bayreuth. Sie beauftragten inzwischen auch externe Untersuchungsinstitute, um der Frage nachzugehen, ob die Spur möglicherweise auf einer Verunreinigung beruht.

Eine Thüringer Ermittlergruppe hatte sowohl bei der Leiche Uwe Böhnhardts, der sich 2011 erschossen haben soll, Spuren gesichert, als auch bei der Leiche von Peggy K. In beiden Fällen soll ein gleicher Zollstock verwendet worden sein. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, die Untersuchungen würden „noch einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen“.