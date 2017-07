Tempelberg in Jerusalem

Mehrere Tote bei Anschlag

In Ost-Jerusalem haben drei Angreifer zwei Polizisten erschossen, bevor sie selbst getötet wurden. Der Tempelberg wurde abgeriegelt.

BERLIN taz | Bei einem Anschlag am Tempelberg in Jerusalem sind zwei israelische Polizisten erschossen worden. Ein dritter Polizist trug leichte Schussverletzungen davon, als sich am frühen Freitagmorgen drei palästinensische Attentäter mit Gewehren und einer Pistole dem Plateau vor dem Felsendom näherten und das Feuer auf Sicherheitskräfte eröffneten.

Die Polizei erschoss die Attentäter und riegelte anschließend die Zugänge zum Tempelberg ab. Das Gelände bleibt heute zum ersten Mal seit 2014 für das Freitagsgebet gesperrt. „Zentrales Ziel ist, die Lage zu beruhigen“, erklärte Gilad Erdan (Likud), Israels Minister für Innere Sicherheit und Strategische Angelegenheiten, vor Journalisten am Tatort. Alle drei Attentäter kommen aus der israelisch-arabischen Stadt Umm al-Fahm in Galiläa.

Der Anschlag hat eine andere Qualität als viele Anschläge der vergangenen Jahre. Bei dem jüngsten Angriff handelt es sich um die Tat von drei mit Schusswaffen ausgestatteten Attentätern, nicht um die Aktion eines üblicherweise mit einem Messer bewaffneten „einsamen Wolfes“, eines Einzeltäters.

Der Streit um die Besuchsrechte auf dem Tempelberg hatte im Herbst vor drei Jahren eine Serie von zumeist mit Messern oder Pkw ausgeübten Anschlägen ausgelöst. Der seit dem Sechstagekrieg 1967 geltende Status quo räumt Juden und Muslimen Besuchsrechte ein, wobei nur Muslime auf dem Gelände auch beten dürfen. Israels Regierung betonte wiederholt, an der bestehenden Regelung nichts verändern zu wollen, während Aktivisten der rechts-radikalen Tempelberg-Initiative den Bau eines dritten jüdischen Tempels auf dem Areal propagieren.

Laut der Tageszeitung Haaretz besteht nun die Befürchtung, dass die Schließung des Tempelbergs, die „unüblich“ sei, „zu neuer Anspannung führen kann“. Einer Mitteilung aus dem Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu zufolge sei die Sperre beschlossen worden, „um sicherzustellen, dass keine weiteren Waffen auf dem Tempelberg“ versteckt sind.

Minister Erdan kritisierte am Freitag die „Hetze“ der arabisch-israelischen „Islamischen Bewegung“, die einer Beruhigung der Lage „nicht dienlich ist“. Der Anschlag werde „keine politischen Folgen haben“, betonte Erdan. Nötig sei jedoch eine Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen auf dem Tempelberg. Mit dem Anschlag sei „eine rote Linie überschritten“ worden. Jetzt gelte es, „sicherzustellen, dass so etwas nicht mehr passiert“.

Sami Abu Suhri, Sprecher der Hamas im Gazastreifen, bezeichnete den Anschlag als „natürliche Reaktion auf den israelischen Terror und die Schändung der Al-Aksa-Moschee“. Der Widerstand gegen die Besatzung dauere an und werde vom gesamten „palästinensischen Volk unterstützt“.