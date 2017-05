Der 71-Jährige war Oberst der US-Streitkräfte und diente unter anderem in Südkorea und Japan. Er war der Stabschef von George W. Bushs Außenminister Colin ­Powell. Nach 2003 hat er zahlreiche Aspekte des Irakkriegs kritisiert, inklusive seiner eigenen Mitarbeit an Powells legendärer Rede vor den Vereinten Nationen, in der dieser dem Irak den Besitz von Chemiewaffen vorwarf. Heute lehrt Wilkerson an der William-&-Mary-Universität in Virginia und an der George-Washington-Universität nationale Sicherheitspolitik.