Raven Chacon, geboren 1977, ist ein Native-American Komponist und Musiker, der in Albuquerque im US-Bundestaat New Mexico lebt und arbeitet. Er spielt u.a. zusammen mit dem kalifornischen Musiker John Dieterich als The Endlings und mit dem Kollektiv Postcommodity. Mit Postcommodity hat Chacon vergangenes Jahr an der documenta 14 in Kassel teilgenommen und 2015 das temporäre Performance-Werk „Repellent Fence“ an der mexikanisch-amerikanischen Grenze aufgeführt. Chacon erteilt Schülern in verschiedenen Navajo-Reservaten in New Mexico Musikunterricht.

Workshop: Am 23. Mai leitet Chacon einen Workshop beim Werkstattgespräch „Indigenous (Sound-)Knowledge And Contemporary Music“ in der Daad-Galerie, Berlin