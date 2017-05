US-Repräsentantenhaus stimmt ab

„Trumpcare“ kommt durch

Mit knapper Mehrheit haben US-Abgeordnete für ein Gesetz gestimmt, das die Gesundheitsreform von Obama ersetzen soll. Viele sehen das kritisch.

NEW YORK taz | „Shame, shame“ – Schande, Schande – skandierten DemonstrantInnen am Donnerstag Nachmittag auf der 1st Street in der US-Hauptstadt Washington D.C., als die republikanischen Abgeordneten zu den Bussen eilten, die sie ins Weiße Haus bringen sollten. Sie hatten gerade mit der hauchdünnen Mehrheit von 217 gegen 213 Stimmen für ein Gesetz gestimmt, das die Gesundheitsreform von Barack Obama aushölt. Nun wartete Donald Trump im Rosengarten auf sie, um den „Sieg“ zu feiern.

Das Gesetz würde die mühsam errungenen Fortschritte der Gesundheitsversorgung der letzten Jahre weitgehend zunichte machen. Die schwersten Nachteile gäbe es für Menschen mit niedrigen Einkommen. Rund 24 Millionen von ihnen würden binnen der nächsten Jahre ihre Krankenversicherung verlieren. Viele SpitzenverdienerInnen hingegen würden durch das Gesetz finanzielle und steuerliche Vorteile in Milliardenhöhe haben.

Statt der bundesweit geltenden Mindeststandards für Krankenversicherungen sieht „Trumpcare“ vor, dass jeder einzelne Bundesstaat über die Versicherungsleistungen und -prämien in seinem Gebiet entscheidet. Damit riskieren Menschen mit bestehenden Vorerkrankungen sowie über 50-Jährige höhere Versicherungsbeiträge. Und damit könnten zahlreiche Leistungen, die gegenwärtig abgedeckt sind künftig nicht mehr von den Versicherungen übernommen werden – von Krebs-Vorsorgeuntersuchungen, über Verhütung und die Behandlung von jungen Müttern, bis hin zur Betreuung von Drogenabhängigen und psychischen Krankheiten.

Vor allen Dingen aber soll das neue Gesetz die massiven Finanzhilfen abschaffen, mit denen die Bundesregierung die Bundesstaaten bei der Krankenversorgung Medicaid für Einkommensschwache unterstützt. Auch die Besteuerung von Jahreseinkommen über 200.000 Dollar, die einen Teil von „Obamacare“ finanziert haben, soll gestrichen werden.

„Wir lösen unser Versprechen an das amerikanische Volk ein“, sagte Paul Ryan, der republikanische Sprecher, der seit Jahren in Washington einen Kreuzzug gegen „Obamacare“ führt, nach der Abstimmung. Seine Partei führt ins Feld, dass das neue Gesetz in den nächsten zehn Jahren 765 Milliarden Dollar aus dem Bundeshaushalt sparen werde, die nicht mehr für Medicaid in die Bundesstaaten gehen würden.

Im Senat keine Chance?

Auf der anderen Seite nannte die Abgeordnete Sheila Jackson Lee das Gesetz ein „umgekehrtes Robin Hood-Vorgehen, bei dem von den Armen gestohlen wird, um es den Reichen zu geben“. Als Brustkrebsüberlebende beklagte die Demokratin, dass Frauen wie sie wegen ihrer „Vorbelastung“ den garantierten Zugang zur Krankenversicherung verlieren können.

Auch Personen aus der Versicherungsbranche kritisierten die Entscheidung. Der Chef der größten kalifornischen Krankenversicherung „Blue Shield“, Paul Markovitch, nannte das Gesetz „fehlerhaft“, weil es dazu führen kann, „dass sich Menschen mit Geburtsfehlern oder später entstandenen Krankheiten keine Versicherung mehr leisten können“.

Neben der Kritik an der Aushöhlung von „Obamacare“ ist bei den Reaktionen von DemokratInnen zugleich die Zuversicht zu spüren, dass das Gesetz vom Donnerstag im Senat keine Chance hat. Selbst im Repräsentantenhaus stimmten am Donnerstag 20 moderate RepublikanerInnen zusammen mit den DemokratInnen dagegen.

Im Senat, wo für jeden Bundesstaat nur zwei SenatorInnen sitzen, wissen die RepublikanerInnen, dass ihre Bundesstaaten ohne die Finanzhilfen aus Washington für die Gesundheitsversorgung mit Medicaid sehr schnell in katastrophale Situationen hineinschlittern können. Schon mehrere republikanische SenatorInnen haben angekündigt, dass sie das Gesetz so nicht annehmen wollen.

Donald Trump ließ sich davon nicht beeindrucken. Er hatte am Donnerstag seinen ersten Abstimmungserfolg im Kongress. Und er nutzte die Gelegenheit, um vor der Kulisse von aus dem Kongress herbeikutschierten republikanischen Abgeordneten im Rosengarten ein Gesetz zu feiern, dessen Zukunft in den Sternen steht. Dabei behauptete er erneut, künftig würden sowohl die Beiträge zur Krankenversicherung als auch die Eigenbeteiligungen sinken.

„Planlos und überstürzt konstruiert“

Ursprünglich hatte Trump schon für seinen Amtsantritt das Ende von „Obamacare“ angekündigt. Doch zugleich hatte er Dinge wie bessere medizinische Leistungen und geringere Kosten für Krankenversicherungen versprochen, die im Gegensatz zum Mainstream seiner Partei liegen. Im März musste Speaker Ryan eine Abstimmung über sein Gesetz im letzten Moment absagen, weil er keine Mehrheit hatte. Dem radikal rechten Tea-Party-Flügel im „Freedom Caucus“, einer Vereinigung konservativer Abgeordneter, gingen die Einsparungen nicht weit genug. Seither hat Ryan sich den Wünschen des „Freedom Caucus“ angenähert.

Das neue Gesetz ist in einem harten Tauziehen in den republikanischen Reihen entstanden. Und unter so großem Zeitdruck, dass bei der Abstimmung am Donnerstag viele Abgeordnete den Text noch nicht gelesen hatten. Selbst die übliche Durchsicht durch das Haushaltsbüro des Kongresses (CBO) fiel aus Zeitnot aus. Einer der republikanischen GegnerInnen des Gesetzes, der moderate Abgeordnete aus Pennsylvania Charlie Dent, nannte es „planlos und überstürzt konstruiert“.

Zu dem Zeitpunkt war Trump bereits nach New York zu einem Treffen mit dem australischen Premierminister Malcolm Turnbull unterwegs. Dort lobte er die australische Gesundheitsversorgung, obwohl die eine der Inspirationen für „Obamacare“ war. Bei seiner ersten Rückkehr nach 105 Tagen in seine eigene Stadt, in der er so unbeliebt ist wie an wenigen anderen Orten der USA, fuhr er an Straßenrändern vorbei, die dicht mit DemonstrantInnen gesäumt waren, die Trump zuriefen: „Shame-Shame“.