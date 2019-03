Ultrakonservativer Kongress in Verona

Beten gegen „Genderideologen“

Auf dem „World Congress of Families“ plädiert Italiens Innenminister für mehr „eigene“ Kinder und weniger Migration. Zehntausende protestieren.

VERONA taz | Ignacio Arsuaga nimmt kein Blatt vor den Mund. Der Gründer der spanischen Kampagnenorganisation „CitizenGo“, die in mehr als 50 Ländern weltweit etwa gegen die Ehe für alle und Schwangerschaftsabbrüche mobil macht, steht hinterm Rednerpult auf der Bühne eines herrschaftlichen Palastes in Verona. Hier, in der norditalienischen Stadt mit 250.000 EinwohnerInnen, findet am Wochenende der World Congress of Families statt, das größte Treffen sogenannter Anti-Choice-AktivistInnen gegen Rechte für Frauen, LGBTI und Schwangerschaftsabbrüche.

Arsuaga, ein eloquenter Mann mit dunklem Haar und Seitenscheitel, hält eine der aggressivsten Reden des Kongresses, für die er lauten und langanhaltenden Beifall ernten wird. „Die Feinde der Familie“, sagt er, „haben viele Gesichter“. Es seien die radikalen Feministen, die ihre Ideologie auf „uns alle“ ausdehnen wollten. Es sei die Abtreibungsindustrie, die mehr Geld verdienen und mehr Babies umbringen wolle. Es seien die „Genderideologen“, wird er lauter, die die „Hirne unserer Töchter und Söhne kontrollieren und uns zum Schweigen bringen wollen“. Und auch der Milliardär George Soros ist für Arsuaga ein Feind der Familie – als er Soros' Namen erwähnt, sind Buhrufe im Publikum zu hören.

Arsuaga weiß die Stimmung der TeilnehmerInnen zu steuern. Nicht nur die Feinde des „Kulturkampfes“, den er und die rund 1.500 weiteren TeilnehmerInnen des Kongresses führten, prangert bei seiner Rede am Freitag an. Auch die Strategien, mit denen er den „Krieg“ gegen diese Feinde gewinnen will, benennt er. Netzwerken, wie hier beim Kongress, ist eine solche Strategie. Globale Kampagnen launchen, wie er selbst es mit seiner Organisation CitizenGo macht, ist eine weitere. CitizenGo kooperierte in Deutschland etwa mit Hedwig von Beverfoerdes Aktionsbündnis „Demo für alle“ und einer bundesweiten Bustour 2018 gegen „Frühsexualisierung“, also gegen Sexualaufklärung.

Und neben Beten – Applaus – sei es vor allem wichtig, den Weg „an die Macht“ zu gehen, sagt Arsuaga: über politische Parteien und gewählte Offizielle, die Dinge verändern können. Dass der World Congress of Families, der in der US-amerikanischen religiösen Rechten beheimatet ist und seit Ende der 1990er Jahre in annähernd jährlichem Rhythmus statt findet, in diesem Jahr Station in Italien macht und engste Verbindungen mit der rechten Regierungspartei Lega pflegt, dürfte Arsuagas Vorstellungen ziemlich genau entsprechen.

Stargast Fürstin Gloria von Thurn und Taxis

Längst reichen die Netzwerke des Kongresses bis in den Vatikan, hin zu russischen Oligarchen, ins EU-Parlament. Neben Evangelikalen und KatholikInnen sind zwei Monate vor der Europawahl auch Mitglieder des Europäischen Parlaments als RednerInnen nach Verona geladen, der Franzose Nicolas Bay, Generalsekretär des Rassemblement National, und Elisabetta Gardini von der italienischen Forza Italia, zudem weitere MinisterInnen wie die ungarische Familienministerin Katalin Novák.

Nach Ungarn 2017, wo Viktor Orbáns Fidesz-Regierung als erste europäische Regierung enge gemeinsame Sache mit dem Kongress machte und seitdem etwa eine Gebärprämie für „mehr ungarische Kinder“ einführte sowie die Gender Studies aus dem Land verbannte, ist Italien nun das erste westeuropäische Land, das die Verbindungen zum Kongress ebenso eng pflegt.

Seit Juni 2018 regiert hier die populistische Koalition aus 5-Sterne-Bewegung und der rechten Lega. Einig war man sich, was den Kongress angeht, in dieser Koalition allerdings nicht: Während sich PolitikerInnen der 5-Sterne-Bewegung überwiegend deutlich von der Veranstaltung distanzierten („Diese Themen werden niemals auf der Tagesordnung der Regierung stehen“), hieß ihn die Lega mit offenen Armen willkommen. Der als christlich-fundamentalistisch geltende Familienminister Lorenzo Fontana übernahm die Schirmherrschaft. Und Innenminister Matteo Salvini posierte mit dem Vorsitzenden Brian Brown für die Kameras.

Bevor Fontana und Salvini am Samstag allerdings selbst sprechen, wird am frühen Nachmittag zunächst einer der Stargäste des Kongresses auf die Bühne gebeten: die deutsche Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Während die übrigen RednerInnen überwiegend auf Podien sprechen, ist für sie ein Zweiergespräch mit dem Kongressvorsitzenden Brian Brown reserviert – er im grauen Anzug mit weißem Einstecktuch, sie in einem schwarzen Dress, der durchaus Ähnlichkeit mit einem Priestergewand hat, und einer Brille mit rosa getönten Gläsern.

Erstmals nennenswerte Gegenmobilisierung

Brown stellt die 59-Jährige, die bereits so enge Verbindungen zum Kongress hat, dass sie Brown auf ihr Schloss einlud, als ehemalige Punkrock-Prinzessin vor – als „Prinzessin TNT“, die mehr und mehr zum Glauben gefunden habe. Was er nicht sagt, aber wohl gutheißen würde: von Thurn und Taxis ist seit Jahren in sogenannten Lebensschutz-Initiativen aktiv und unterstützt etwa die „Demo für alle“ – diejenige also, mit der auch die spanische Kampagnenorganisation CitizenGo kooperiert. Medienberichten zufolge ist sie mit dem ehemaligen Breitbart-Chef und Ex-Trump-Strategen Steve Bannon befreundet und will eine Sommerschule für PopulistInnen auf ihrem Schloss einrichten.

Ihr Interview mit Brown dauert nur rund eine Viertelstunde, ihre Botschaften sind ganz im Sinne des Kongresses. „Gegen die Familie aktiv zu sein und ein völlig neues Konzept zu promoten, geht gegen die Natur“, sagt sie. Und: Man müsse die „falsche Ideologie“ bekämpfen, die die Familie zerstöre, den natürlichen Nukleus des Menschen.

Gloria von Thurn und Taxis „Gegen die Familie aktiv zu sein und ein völlig neues Konzept zu promoten, geht gegen die Natur“

Während die „german princess“ noch auf der Bühne sitzt, sammeln sich rund einen Kilometer Luftlinie entfernt und bei strahlendem Sonnenschein mehrere zehntausend Menschen, um gegen den Kongress und Positionen wie die ihre zu protestieren. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kongresses hat er mit einer nennenswerten Gegenmobilisierung zu kämpfen – was zum einen an der Ortswahl in Italien liegen dürfte, zum anderen an der Tatsache, dass die bisherige Strategie der internationalen Pro-Choice-Gemeinde eher darauf zielte, dem Kongress nicht zu viel Aufmerksamkeit zu bescheren.

Doch nun, in einem Italien, das mit einer populistischen Regierung zu kämpfen hat und mit Gesetzesvorhaben, die beispielsweise Scheidung erschweren sollen, gehen zum ersten Mal parallel zum Kongress Bilder von Menschen durch die Medien, die Schilder hochhalten, auf denen „My ass, my choice“ steht oder „Wir leben im 21. Jahrhundert und nicht im Mittelalter“.

Zu Anfang wurden die Proteste vor allem von der feministischen Gruppe Non una di meno (Nicht eine weniger) vorangetrieben, nach und nach schloss sich ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis aus NGOs, Gewerkschaften und Parteien an. Deutlich über 100 Busse seien aus ganz Italien angereist, sagen die Veranstalterinnen, sie sprechen von rund 100.000 TeilnehmerInnen an der Demo – die Polizei zählt gerade einmal 20.000. Für Verona, das historisch enge Verbindungen sowohl zur katholischen Kirche als auch zur Rechten und extremen Rechten pflegt, wäre auch das ein Erfolg.

Vor Ort sind viele Frauen und LGBTI, aber auch heterosexuelle Familien. Sechs Frauen in der ersten Reihe der Demo tragen pinke Sturmhauben mit Glitterpailletten und ein pinkes Frontbanner, auf dem „Verona, transfeministische Stadt“ steht. Zu einem Song aus der Rocky Horror Picture Show setzt sich der Zug in Bewegung, eine Gruppe Männer mit schwarzen Netzstrümpfen wird die gesamte Strecke in roten Pumps laufen. „Ich will ein freies, säkulares Land, kein extremistisches Land“, sagt eine Teilnehmerin, die aus Rom angereist ist. „Sie sollen sehen, dass sie mit ihren Ideen nicht so einfach durchkommen“, sagt eine andere.

Pinke Bengalos und kollektive Mittelfinger

Bis auf rund 100 Meter kommt die Demo nach eineinhalb Stunden an den Kongresspalast heran. Als gegen 16 Uhr klar ist, dass dort gleich der Inneminister sprechen wird, werden Sprechchöre gegen Salvini laut, Frauen zünden pinke und rote Bengalos, und den über dem Palast kreisenden Helikoptern wird kollektiv der Mittelfinger entgegen gestreckt. Doch die Polizei hat das Gebäude abgeriegelt, PolizistInnen stehen mit Schilden bereit, in den Straßen parken Wasserwerfer. Bis auf wenige kleinere Tumulte bleibt die Lage friedlich.

Salvini beteuert derweil auch vor MedienvertreterInnen, am Gesetz 194, das in Italien seit 40 Jahren Abtreibung legalisiert, werde sich nichts ändern – wohl auch eine Reaktion auf die neofaschistische Forza Nuova, die die Gunst der Stunde nutzte und am Nachmittag bei einer Pressekonferenz vor dem Kongress ein Referendum angekündigt hat, um dieses Gesetz zu ändern oder abzuschaffen. Und, sagt Salvini: Zu Hause könne zwar jeder leben, wie er wolle. Aber im Amt werde er das Recht eines Kindes verteidigen, Vater und Mutter zu haben.

Ansonsten folgt der stellvertretende Ministerpräsident der Politik, die er auch jenseits des Kongresses verfolgt: Die eigentliche Gefahr, sagt er und adressiert dies auch an die DemonstrantInnen, sei nicht, dass der Kongress Frauenrechte einschränken wolle. „Die eigentliche Gefahr für Frauen sind islamistische Extremisten, für die Frauen weniger als Nichts wert sind, und die hierher nach Italien kommen wollen.“

Keine Migration, sondern mehr eigene Kinder: Das ist die völkische Botschaft Salvinis, das ist die Botschaft des Kongresses.