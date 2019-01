Galima Bukharbaeva, Jahrgang 1974, Journalistin, hat an der Columbia Universität studiert. War bis 2005 Leiterin des britischen Instituts of War and Peace Reporting in Usbekistan. Sie war einer der wenigen journalistischen Zeugen des Massakers von Andischan und musste danach das Land verlassen. Für die Berichte aus Andischan erhielt sie 2005 in New York den Freedom of Press Award. Sie ist Chefredakteurin der Exilseiten uznews.net. und centre1.com. Bis 2016 lebte sie in Deutschland und arbeitet heute von Kasachstan aus.