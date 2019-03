Verdacht auf Steuervergehen bei Gauland

Aufhebung der Immunität beantragt

Die Staatsanwaltschaft will Ermittlungen gegen Alexander Gauland aufnehmen. Damit hat die Justiz nun beide AfD-FraktionschefInnen im Visier.

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft will Ermittlungen gegen AfD-Fraktionschef Alexander Gauland aufnehmen. Das bestätigte Fraktionssprecher Christian Lüth. „Wir können bestätigen, dass die Frankfurter Staatsanwaltschaft beantragt hat, Herrn Gaulands Immunität aufzuheben“, so Lüth. Das sei ein reiner Verwaltungsakt, alles andere werde gerade geprüft. „Es handelt sich jedoch lediglich um einen Fehler in seiner Steuererklärung und ist privater Natur.“

„Einerseits geht es um die gemeinsame Veranlagung mit seiner Ehefrau“, sagte Lüth. Gauland ist mit seiner ehemaligen Partnerin, die in Frankfurt wohnt, noch verheiratet, lebt aber seit vielen Jahren mit einer neuen Lebensgefährtin in Potsdam. Außerdem, so Lüth weiter, sei ein Problem bei der Verrechnung der Mandate vom Potsdamer Landtag in den Berliner Bundestag aufgetreten. „Das geschieht aber automatisch, Herr Gauland hat hier keinen Fehler gemacht.“ Insgesamt gehe es um eine Summe im vierstelligen Bereich.

Damit hat die Justiz nun beide AfD-FraktionschefInnen im Visier, denn die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt seit November gegen Gaulands Co-Chefin Alice Weidel, deren Immunität längst aufgehoben ist. Bei ihr geht es um mehr Geld und auch ein Vergehen von ganz anderem Kaliber: ein möglicher Verstoß gegen das Parteiengesetz.

Grund ist eine Spende von insgesamt über 130.000 Euro, die eine Schweizer Pharmafirma vor der Bundestagswahl gestückelt in mehrere Tranchen an Weidels Kreisverband am Bodensee gezahlt hat. Parteienspenden von Schweizer Bürgern sind illegal. Inzwischen ist aber bekannt, dass mehrere Spender hinter der Zahlung stehen sollen, die AfD hat eine Liste mit deren Namen übermittelt. Inzwischen aber hat die Staatsanwaltschaft Zweifel daran, ob diese Namen wirklich stimmen. Demnach bestreiten mehrere der angeblichen Spender inzwischen, der AfD tatsächlich Geld gespendet zu haben. Vielmehr hätten sie lediglich ihre Namen hergegeben.