Wahl in Hessen

Strafe für die Große Koalition

Wie schon in Bayern verlieren in Hessen Union und SPD – die Grünen hingegen profitieren vom Misstrauen gegen die Regierung in Berlin.

BERLIN taz | Als im Konrad-Adenauer-Haus die erste Prognose zur Wahl in Hessen übertragen wird, rührt sich keine Hand bei den anwesenden Parteimitgliedern und Gästen angesichts der prognostizierten 28 Prozent. Erst als erklärt wird, dass CDU-Spitzenkandidat Volker Bouffier auch die nächste Regierungskoalition anführen könnte, gibt es etwas Applaus und einen pflichtschuldigen Juchzer. 28 Prozent für die CDU – das ist etwas mehr, als die 26 Prozent, die die letzten Umfragen zur hessischen Landtagswahl verzeichneten. Aber eben doch ein Desaster. Volker Bouffiers CDU hatte bei der Wahl vor fünf Jahren noch 38,3 Prozent geholt.

Der Niedergang der SPD geht auch in Hessen weiter. Das Ergebnis ist zwar nicht so schlimm wie in Bayern, wo die Sozialdemokraten unter zehn Prozent erhielten – doch auch in Hessen hat die SPD rund ein Drittel weniger an Stimmen erhalten als 2013. Auch der engagierte Wahlkampf von Thorsten Schäfer-Gümbel, auch die Fokussierung auf das Thema Mieten und Wohnen – nichts konnte den Sturzflug verhindern.

Das Ergebnis in Hessen zeigt, was allen WahlkämpferInnen von CDU und SPD klar war, was sie aber weder beeinflussen noch wegdiskutieren konnten: Die Arbeit der Großen Koalition im Bund kommt bei den WählerInnen katastrophal an.

Für die Union ist das Ergebnis aus Wiesbaden nicht eindeutig lesbar. In Bayern verlor die CSU, die Merkels Flüchtlingspolitik scharf kritisiert hatte – nun erging es Bouffier, der als treuer Gefolgsmann von Angela Merkel gilt, nicht anders.

Die bisherige schwarz-grüne Landesregierung hat in den zurückliegenden fünf Jahren reibungslos gearbeitet. Das dicke Minus vor dem CDU-Ergebnis ist ein Denkzettel – aber nur an Bouffier und Merkel adressiert. Hessens Grüne, die durch das Scheitern einer Jamaika-Koalition im Bund nicht in die Pflicht genommen wurden, profitieren vom Niedergang der Union und der SPD. Sowohl in Bayern als auch in Hessen konnten sie ihr Ergebnis in etwa verdoppeln. Das Misstrauen gegenüber der Großen Koalition in Berlin könnte kaum augenfälliger illustriert werden.

Bei der SPD verstärkt dieses Resultat die Ratlosigkeit. Schäfer-Gümbel ist seit 2014 Vizechef der Bundes-SPD und ging im Wahlkampf gleichwohl vorsichtig auf Distanz zur Großen Koalition in Berlin. Genutzt hat das nichts. Die Frage am Sonntagabend aber lautete, ob es für die SPD überhaupt ein schnell umsetzbares Rezept gegeben hätte, um den Abwärtstrend zu stoppen.