Wahlfreiheit für Weibchen

Tinder für Menschenaffen

Tiere im Internet gehen immer, aber so? Die Orang Utans im Stuttgarter Zoo dürfen per Video-Dating auswählen, mit wem sie sich paaren wollen.

BERLIN taz | Auf die Werbung einer Internet-Partnerbörse „Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship“ reagierte das „Scienceblog“ mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung: „Wenn sich bei geschätzten rund fünf Millionen Mitgliedern in Deutschland sogar alle 10 Minuten zwei davon ineinander verlieben, damit aus dem Sucherpool ausscheiden und durch zwei neue Singles ersetzt werden, beträgt für ein zufällig ausgewähltes Mitglied die Wahrscheinlichkeit einer neuen Liebe pro Jahr kaum mehr als 2 Prozent.“

Dessen ungeachtet gibt es jetzt auch eine solche Partnerbörse für Orang-Utans: Die Zoologin im Stuttgarter Tiergarten „Wilhelma“, Marianne Holtkötter, hat damit bereits „erfolgreich zwei Orang-Utans verkuppelt,“ wie die Stuttgarter Nachrichten berichtete. Die Zoo-Kuratorin zeigte der „Affendame Sinta“ auf ihrem Apple-Laptop Clips von männlichen Orang-Utans, die in europäischen Zoos leben. Anscheinend „entschied“ Sinta sich daraufhin für „Gempa“, der in einem belgischen Zoo lebt. Und sofort transportierte man Sinta dort hin.

Am Anfang seien beide noch etwas schüchtern gewesen, „aber dann war es so, dass Gempa von Sinta einfach nicht mehr weg wollte… Worauf wir jetzt als nächstes warten, ist ein positiver Schwangerschaftstest,“ meint die Zoologin, die inzwischen eine zweite „Affendame“ namens „Conny“ ebenfalls mithilfe von „Video-Dating“ zu dem Orang-Utan-Männchen „Tuan“ in den Hamburger Tierpark Hagenbeck verschickt hat.

Was aus dieser Partnervermittlung wird, weiß man noch nicht. Marianne Holtkötter hält speziell die Orang-Utans für „sensibel und anders beobachtend“. Auch für ihre Pfleger würden sie Sympathien oder Antipathien entwickeln.

Anthropoiden

Dies hatte bereits der Gestaltpsychologe Wolfgang Köhler sozusagen am eigenen Leib erfahren. Er leitete von 1914 bis 1920 die Anthropoidenstation der Preußischen Akademie der Wissenschaften auf Teneriffa, wo er Intelligenztests mit Schimpansen unternahm und sich außerdem mit einem Orang-Utan-Weibchen namens „Catalina“ befasste, wobei er zu dem Schluss kam:

„Dies Wesen steht uns der ganzen Art nach viel näher als Schimpansen, es ist weniger ‚Tier‘ als sie.“ Dieser Eindruck resultiere nicht so sehr „aus ihren ‚intelligenten Leistungen‘ als durch das, was man Charakter, Sinnesart o.dergl. nennt.“ Catalina hatte sich während der Experimente in Köhler verliebt.

Für die Stuttgarter Zoologin folgte aus einer solchen Einschätzung des Orang-Utan-Verhaltens, dass es für die Zucht sinnvoll sein könne, „sie ihre Partner selbst wählen zu lassen“ – über Video-Dating, was für Sinta laut Stuttgarter Nachrichten heißt, „indem man sich vergewissert, dass ihr ein Partner zugeteilt wird, der ihr optisch zusagt.“

Man erhofft sich davon „noch höhere Nachwuchsraten, wenn Weibchen einen Partner haben, den sie auch wirklich mögen.“ Und die vermehrten Anstrengungen zur Züchtung in Zoos seien notwendig, weil die Orang-Utans auf Borneo und Sumatra stark gefährdet sind, es gibt nur noch etwa 63.500.

Körperkontakt

Bei diesen noch frei lebenden Menschenaffen leben die Weibchen in kleinen Gruppen mit ihren Töchtern, während die dominierenden Männchen weitgehend alleine nomadisieren, „sie sind Einzelgänger, die sich lediglich zur Paarung zusammenfinden, gelegentlich kommt es dabei zu einer Vergewaltigung,“ wie die seit 1972 auf Borneo Orang-Utans erforschende Anthropologin Beirute Galdikas beobachtete.

Vielleicht verhalten sich die Orang-Utans im Zoo anders. Marianne Holtkötter erklärte: „Über Wohl und Wehe entscheidet beim Anbandeln der Körperkontakt. Sie bilden ein Knäuel und halten sich fest. Wie sich das anfühle, entscheide auch darüber, ob sich beide am Ende gar nicht mehr loslassen wollen.“

Dass das Verpaaren per Video-Dating bei Sinta-Gempa erfolgreich zu sein scheint und bei Conny-Tuan noch alles offen ist, hält Marianne Holtkötter für ein Beispiel, dass es „funktioniert“, „aber das ist nicht der Beweis.“ Sie versteht trotzdem nicht, „warum das Dating-App-Verfahren nicht längst systematisch angewendet wird.“ Beim nächsten Treffen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) will sie das zur Sprache bringen.

Gut zwei Monate später, am 19. Februar, kamen die Stuttgarter Nachrichten schon mit einem Gegenbeweis: Im niederländischen Zoo Apenheul hatte man dem Orang-Utan-Weibchen „Samboja“ auf einem Apple-Tablet Bilder von Orang-Utan-Männchen gezeigt. Erste Ergebnisse nannte der Zoo „vielversprechend“.

Frustriert vom Tablet

Zumindest ließen die Bilder Samboja nicht kalt: „Womöglich frustriert davon, dass sie die Männchen – stattliche Affenmänner – nur aus der Ferne anhimmeln konnte, zerstörte Samboja das Tablet – und das, obwohl der Zoo das Gerät extra mit Stahl verstärkt hatte.“

Es gibt einen Film von Nicolas Philibert über eine kleine Orang-Utan-Gruppe im Pariser Jardin des Plantes: „Nenette“ – so heißt dort das älteste Tier, ein 40jähriges Weibchen. Vor ihrem Käfig die Kamera und Besucher, einige kommen jeden Tag, erzählen ihr Wissen über Nenette, ebenso die Affenpfleger, einer betreute sie 35 Jahre lang.

Weil Nenette mit ihrem Sohn Tubo zusammen lebt, bekommt sie die Antibabypille. Geboren wurde sie 1969 auf Borneo, 1972 kam sie in den Jardin des Plantes. Eine Zuschauerin fragt: „Willst du mit mir reden?“ Eine Pflegerin meint: „So lange in Gefangenschaft zu sein, ist natürlich schrecklich, wir fühlen uns hier alle schuldig.“ Weil einige Besucher sich küssten, machten es irgendwann die Orang-Utans nach. Rothaarigen Besucherinnen gegenüber machten sie sogar Kussgesten.