Warnstreiks für Arbeitszeitverkürzung

IG Metall macht Druck

Diesmal geht es der IG Metall weniger um mehr Lohn als um eine Verkürzung der Arbeitszeit. Das könnte männlich dominierte Berufe für Frauen interessanter machen.

DÜSSELDORF/BERLIN/POTSDAM afp |/rtr/dpa | Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall am Montag mit Warnstreiks begonnen. In der Nacht legten nach Angaben der Gewerkschaft Beschäftigte im nordrhein-westfälischen Iserlohn und im bayerischen Aschaffenburg vorübergehend die Arbeit nieder. „Ab heute wird es bundesweite Warnstreiks geben“, kündigte eine Sprecherin der Gewerkschaft am Morgen an. Arbeitsniederlegungen seien in allen Bezirken geplant.

Die IG Metall fordert im Tarifstreit neben sechs Prozent mehr Lohn vor allem die Möglichkeit einer befristeten Arbeitszeitverkürzung auf 28 Stunden wöchentlich. Für bestimmte Beschäftigte wie Schichtarbeiter, Eltern oder pflegende Angehörige soll es dabei einen teilweisen Lohnausgleich geben.

Die Gewerkschaft spricht sich dafür aus, dass die Beschäftigten ihre regelmäßige Arbeitszeit künftig ohne Angabe von Gründen für eine Dauer von zwei Jahren auf bis zu 28 Stunden in der Woche reduzieren können. Bislang gilt in der Branche eine 35-Stunden-Woche. Die Arbeitszeiten seien bereits sehr flexibel, allerdings nur zum Vorteil der Unternehmen: Die Beschäftigten „sind auf das Wohlwollen und Verständnis ihrer Vorgesetzten angewiesen“, kritisiert die Gewerkschaft.

Zum Lohnausgleich schlägt die IG Metall vor, dass es in bestimmten Fällen einen Entgeltzuschuss gibt – etwa für Beschäftigte, die ihre Arbeitszeit reduzieren, um Kinder zu betreuen oder Familienangehörige zu pflegen, sowie für Beschäftigte in Schichtarbeit oder anderen gesundheitlich belastenden Arbeitszeitmodellen. Die wirtschaftliche Lage sei derzeit sehr gut, die Betriebe könnten es sich also leisten, Lohnausgleich zu zahlen.

Arbeitgeber sind dagegen

Die Arbeitgeber lehnen das strikt ab. Die Option einer 28-Stunden-Woche mit möglichem Lohnausgleich kritisieren Arbeitgeberverbände als „diskriminierend“ und „rechtswidrig“.

Ein Beschäftigter, der Teilzeit arbeite und einen Lohnausgleich bekomme, habe einen höheren Stundenlohn als jemand, der sich schon vorher für die Teilzeit entschieden habe. Unterschrieben die Unternehmen solch einen Tarifvertrag, könnten sie von ihren Beschäftigten verklagt werden, warnt der Präsident des Verbands der Metall- und Elektroindustrie Berlin-Brandenburg, Stefan Moschko.

Die IG Metall aber argumentiert, dass eine Arbeitszeitverkürzung die von Männern dominierten Berufe der Metall- und Elektroindustrie auch für Frauen attraktiver machen könnte. Auch könnten flexiblere Möglichkeiten der Vollzeitbeschäftigung helfen, Frauen aus der „Teilzeitfalle“ zu holen – denn es soll der Anspruch bestehen, zur ursprünglichen Arbeitszeit zurückzukehren.