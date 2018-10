„Werbung“ für Schwangerschaftsabbruch

Gericht bestätigt Hänels Verurteilung

Kristina Hänels Verurteilung wegen Paragraf 219a wird bestätigt. Der Verteidiger der Ärztin will den Paragrafen vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen.

GIEßEN afp/epd/taz | Das Landgericht Gießen hat am Freitag die Verurteilung der Ärztin Kristina Hänel wegen illegaler Werbung für Abtreibungen bestätigt. Die Berufung der Medizinerin gegen das Strafurteil des Amtsgerichts wurde verworfen, wie das Gericht entschied. Der Verteidiger der Gießener Ärztin will den Strafrechtsparagrafen 219a vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen.

Im Berufungsprozess gegen Hänel sagte Anwalt Karlheinz Merkel am Freitag vor dem Landgericht Gießen: „Unser Ziel besteht darin, dass das Gericht das Verfahren aussetzt und eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einholt über die Frage, ob diese Norm mit der Verfassung vereinbar ist.“ Die Norm sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, sagte er. Der Wortlaut des Paragrafen müsse korrigiert werden. Die Staatsanwaltschaft pflichtete den Ausführungen des Verteidigers bei.

Hänel sagte in ihrem Schlusswort, dass Frauen inzwischen in vielen Landesteilen im Deutschland keinen Arzt mehr fänden, der Schwangerschaftsabbrüche macht. Daran sei auch der Paragraf 219a schuld. Für sie sei es eine Gewissensfrage, dass Frauen, die in Not geraten sind, eine medizinisch korrekte Behandlung bekommen.

Das Gericht äußerte zwar Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Werbeverbots, lehnte eine Vorlage des Falls in Karlsruhe aber trotzdem ab. Indirekt forderte es eine politische Entscheidung in der Sache. Die Gerichte seien „in solchen Dingen überfordert“. An die Adresse Hänels hieß es: „Sie müssen das Urteil tragen wie einen Ehrentitel in einem Kampf für ein besseres Gesetz.“

Im vergangenen November war Hänel vom Amtsgericht Gießen zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil sie auf der Internetseite ihrer Praxis über Schwangerschaftsabbrüche informiert hatte. Nach Auffassung des Gerichts verstieß sie damit gegen das Werbeverbot für Abtreibungen nach Paragraf 219a Strafgesetzbuch.

Soli-Demo am Morgen für Hänel

Vor dem Gericht versammelten sich am Morgen rund 200 Menschen, um ihre Unterstützung für Hänel auszudrückten. Sie trugen Schilder mit Aufschriften wie „Gegen Bevormundung“ und „Frauen haben ein Recht auf Information“.

Nach der bestätigten Verurteilung fordert Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) nun eine Reform des Strafrechtsparagrafen 219a. „Wenn Frauen in so einer schwierigen Situation sind – und das ist eine extreme Ausnahmesituation –, dann brauchen sie Beratung, Information und Unterstützung“, erklärte Giffey am Freitag in Berlin. „Das darf man ihnen nicht verwehren.“

Der Fall löste eine breite politische Debatte über eine mögliche Abschaffung des Paragraphen 219a aus. „Das Recht auf Information, nicht auf Werbung, ist elementar“, erklärte Giffey am Freitag. „Darum brauchen wir eine Reform des Paragraphen 219a. Wir müssen die gute Arbeit von Ärztinnen und Ärzten entkriminalisieren und ihnen Rechtssicherheit geben.“