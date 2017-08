Ischtar Isik ist seit 2010 bei YouTube und hat mehr als 1,1 Millionen AbonnentInnen. Sie plaudert in ihren Videos über Beauty, Fashion und Lifestyle und präsentiert ihre Lieblingsprodukte. Sogar Justin Bieber folgt der 21-Jährigen auf Twitter.

Mirko Drotschmann alias „MrWissen2Go“ erklärt jungen Leuten die Welt. Woher kommen eigentlich die Hipster? Warum ist Afrika so arm? „MrWissen2Go“ hat rund 515.000 AbonnentInnen.

Hinter „ItsColeslaw“ steckt die Psychologiestudentin Lisa Sophie. Die 22-Jährige lebt in Berlin und spricht in ihren Clips über Alltagsgeschichten. Das kommt gut an: mehr als 240.000 AbonnentInnen.

„AlexiBexi“ ist der dienstälteste der vier. Bereits 2006 trat der heute 28-Jährige der Videoplattform bei. Er gibt Technologie-Tipps und erklärt auch mal politische Zusammenhänge. „AlexiBexi“ heißt eigentlich Alexander Böhm und hat 1,14 Millionen AbonnentInnen. (dpa)