„Russky Vampyr“

Oliver Ottitsch, Jahrgang 1983, veröffentlicht seine Cartoons unter anderem im Stern, Eulenspiegel und Nebelspalter sowie in der Titanic. Eine wachsende Anzahl an Ausstellungen und Büchern pflastern seinen Weg. Der Künstler lebt und arbeitet in Österreich und anderswo. Seine aktuelle Cartoon-Heftserie „Krixi“ erscheint im Linzer Verlag Scherz & Schund. Seine Zeichnungen sind auch zu sehen auf www.oliverottitsch.com.

