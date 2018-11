Frauen protestieren auf Twitter

Reizwäsche ist keine Einladung für Sex

Unter #ThisIsNotConsent posten viele Frauen Bilder ihrer Reizunterwäsche auf Social Media. Damit wollen sie auf „Victim Blaming“ aufmerksam machen.

BERLIN taz | Ein dunkelblauer und ein rosa-schwarzer Slip, aus Spitze, nebeneinander platziert, auf einem Bett. Am Dienstag hat eine Frau aus Lancashire in England ein Foto ihrer Reizunterwäsche auf Twitter gepostet. Darunter schrieb sie in ironischem Ton: „Ich brauch jemanden, der mir sagt, welcher String weniger zu Vergewaltigung einlädt.“ Den Beitrag versah sie mit dem Hashtag #ThisIsNotConsent, zu deutsch: „Das ist keine Zustimmung.“

Lacy but full or thong but not lacy,

need someone to tell me which is less rapey... #ThisIsNotConsent pic.twitter.com/jiA61qF7gB — maireos (@maireos) 13. November 2018

Der Hintergrund ist ernst: Einem 27-jährigen Mann aus Irland wird vorgeworfen, ein 17 Jahre altes Mädchen vergewaltigt zu haben. Der Mann hatte ausgesagt, dass es zwischen den beiden zu einvernehmlichen Sex in einer Gasse gekommen sei. Ein Zeuge berichtete allerdings vor Gericht, dass der Mann das Mädchen am Hals gewürgt und etwa 30 Meter zum Tatort geschleift habe. Der Angeklagte stritt diese Schilderung ab. Weitere Zeugen für die mutmaßliche Vergewaltigung gab es keine.

Vor ein paar Tagen wurde der Mann nun freigesprochen. Die zwölfköpfige Jury – zu der auch vier Frauen gehören – stimmte einstimmig dafür. Zuvor sprach Verteidigerin Elizabeth O’Connell in ihrem Abschlussplädoyer die Unterwäsche des mutmaßlichen Opfers an: „Schließt die Beweislage die Möglichkeit aus, dass sie sich zu dem Angeklagten hingezogen fühlte und offen dafür war, jemanden zu treffen und mit ihm zusammen zu sein? Sie müssen sich anschauen, wie sie angezogen war. Sie trug einen String-Tanga mit einer Vorderseite aus Spitze.“

Zahlreiche Frauen protestieren nun unter dem Hashtag #ThisIsNotConsent gegen das Urteil und veröffentlichen Fotos ihrer Reizwäsche im Internet. Die Message hinter der Solidaritäts-Kampagne ist klar: Es ist keine Einladung zum Geschlechtsverkehr, nur weil eine Frau Reizunterwäsche trägt.

#ThisIsNotConsent so boys jetzt bin ich für die Vergewaltigung freigegeben pic.twitter.com/lb1DYuHITv — 🌈maike🌈 (@NickelTheGame) 13. November 2018

Es wurden auch Zeichnungen dazu gepostet.

Wie watson berichtet, zeigt der #ThisIsNotConsent-Protest bereits jetzt schon seine Wirkung: In Irland soll jetzt untersucht werden, wie Fälle sexuelle Nötigung in dem Land künftig verhandelt werden.